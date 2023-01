Jan Bolscher

Dinsdag 31 januari 2023 10:15

Red Bull Racing presenteert aanstaande vrijdag naar verluidt niet het daadwerkelijke chassis van de RB19, maar alleen de nieuwe livery op een standaard model van de wagen. Dat meldt RaceFans.

Red Bull Racing lanceert op vrijdag 3 februari als tweede team het nieuwe wapenfeit voor het aankomende Formule 1-seizoen. Naar verluidt zal de Oostenrijkse grootmacht echter alleen de nieuwe livery presenteren, en niet de daadwerkelijke auto. Op zich is dat niets nieuws. Formule 1-teams kiezen er vaker voor om tijdens de lancering alleen het nieuwe kleurenpatroon te laten zien. Dat kan verschillende redenen hebben. Men wil uiteraard de concurrentie niet wijzer maken dan nodig is, maar het kan ook zijn dat het op logistiek gebied een te grote uitdaging vormt.

New York City

Zo organiseert Red Bull Racing het lanceer-evenement in New York City, terwijl de testdagen op dat moment over drie weken van start gaan in Bahrein. Het zou dus een behoorlijke klus zijn om de auto op tijd op het circuit te krijgen. Maar waarom kiest het team uit Milton Keynes er dan voor om de auto te presenteren vanuit de Verenigde Staten? Ook dat kan verschillende redenen hebben. Zo is de Formule 1 aan de andere kant van de plas momenteel populairder dan ooit en heeft Red Bull Racing in hoofdsponsor Oracle een belangrijke Amerikaanse partner.

Samenwerking met Ford?

Er doen echter ook geruchten de ronde dat Red Bull Racing aanstaande vrijdag een samenwerking met Ford aan gaat kondigen. Formule 1-journalist Vincenzo Landino vertelde eerder deze week dat de Amerikaanse autofabrikant op dezelfde datum als de autolancering een aantal influencers en contentmakers naar New York stuurt: "Toeval? Ik denk het niet. Ik zeg het hier als eerste: Red Bull Ford wordt aangekondigd bij de lancering van de Red Bull-livery in New York City aanstaande vrijdag", klonk het.

