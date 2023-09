Brian Van Hinthum

Max Verstappen boekte zondag tijdens de Grand Prix van Italië zijn recordbrekende tiende overwinning op een rij, waarmee hij het record van Sebastian Vettel uit 2013 uit de boeken reed. Toto Wolff en Lewis Hamilton bagatelliseerden het unieke moment na afloop, iets wat bij Martin Brundle niet echt lekker valt.

Het was een bijzonder weekend in Italië voor Verstappen en het hele team van Red Bull Racing. De regerend wereldkampioen moest op zaterdag nog genoegen nemen met een tweede stek voor de startopstelling van zondag, maar liet tijdens de race op Monza weer eens zien wie de baas is dit jaar. Met een overtuigende prestatie wist hij de Ferrari's achter zich te laten op The Temple of Speed, waardoor de Nederlander alweer zijn tiende zege op een rij liet noteren: een nieuw record. De negen zeges op rij van Vettel uit 2013 zijn daarmee definitief uit de boeken.

Ondanks die ontzettend knappe prestaties, was niet iedereen helemaal onder de indruk. Zo plaatste Wolff de volgende opmerking: "Onze situatie was iets anders, want wij hadden twee coureurs die met elkaar knokten. Ik weet niet of dit hem iets doet, dat record. Maar zoiets zou voor mij niet belangrijk zijn, dat soort nummers. Het is iets voor Wikipedia en niemand leest dat." Ook Hamilton was niet onder de indruk over het mogelijke record op zaterdag. "Ja, ik had snelle teamgenoten. Bottas was snel, heel vaak. Ik geef verder in het algemeen niet om statistieken."

Teleurstelling

De opmerkingen uit de Mercedes-stal vallen niet helemaal lekker bij Brundle, zo schrijft hij in zijn Sky Sports-column. "Als een tennisspeler of een voetbalteam bijvoorbeeld zo compleet en dominant zou zijn, zouden ze terecht wereldwijd maximaal geprezen worden. Zo zou het ook met dit paar moeten zijn", doelt hij op Verstappen en Red Bull. "Ik was dus vrij verbaasd en teleurgesteld toen ik zag dat Hamilton en Wolff deze prestatie gedurende het weekend naar beneden haalden. Zij hebben tussen 2014 en 2020 ook terecht een hoop eerbied en waardering ontvangen", schrijft de geïrriteerde Brit.