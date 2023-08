Vincent Bruins

Zondag 27 augustus 2023 14:16

De derde vrije training en een deel van de kwalificatie werden op de zaterdag van de Dutch Grand Prix verreden in natte weersomstandigheden. Het is het achtste raceweekend van de Formule 1 op rij dat regen een rol speelt. Max Verstappen denkt dat het een uitdagende wedstrijd zal worden, als er neerslag valt.

Verstappen zal de race op Circuit Zandvoort vanaf pole position aanvangen. De Red Bull-coureur was meer dan een halve seconde sneller dan de McLaren van Lando Norris. Op de tweede rij vinden we de Mercedes van George Russell en de Williams van Alexander Albon, misschien wel de grootste verrassing van de zaterdag. Landgenoten Fernando Alonso en Carlos Sainz delen rij drie voor Sergio Pérez en Oscar Piastri. Na crashes in Q3 vinden we Charles Leclerc en Logan Sargeant op de negende en tiende positie, respectievelijk. Lewis Hamilton kwam niet uit Q2 en begint als dertiende.

Old-school circuit

"Gisteren was heel belangrijk. We hebben een goede startpositie," vertelde Verstappen tijdens de parade in aanloop naar de Dutch Grand Prix. "Nu wordt het afwachten en toekijken wat het weer gaat doen. Er is steeds wat regen in de buurt. Dat zal het zeker interessant maken. Als het nat is, dan zal het heel glad zijn waar we nu staan," zo legde hij uit bij de Hans Ernst Bocht. "Een ongeluk zit hier in een klein hoekje, het is een old-school circuit. Dus als je een fout maakt, dan lig je er ook zo af. Uiteraard wil je dat niet. We willen een goede race rijden vandaag. We gaan zien wat er gebeurt."

