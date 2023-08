'Jüri Vips mag zich jaar na racisme-rel opmaken voor eerste serieuze race in IndyCar'

Jordy Stuivenberg

Donderdag 17 augustus 2023 13:20 - Laatste update: 15:01

Jüri Vips lijkt zich op te mogen maken voor een comeback achter het stuur, een jaar na de racisme-rel die leidde tot zijn ontslag bij Red Bull en daarmee een gedwongen vertrek uit de Formule 2.

Vips was onderdeel van het Red Bull-juniorprogramma en was in die hoedanigheid ook actief als test- en reserverijder van het team. Hij gebruikte echter racistische taal tijdens het livestreamen van een gamesessie en daarop besloot Red Bull hem te laten vallen. De Est heeft sindsdien niet veel van zich laten horen, maar op de achtergrond lijkt er nu toch wat te spelen.

In de podcast The Week in IndyCar noemt journalist Marshall Pruett zijn naam als optie voor Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL). Jack Harvey heeft recentelijk dat team verlaten vanwege teleurstellende resultaten en wordt op World Wide Technology Raceway, de oval van Gateway, vervangen door Conor Daly, de oud-teamgenoot van Nederlander Rinus VeeKay. RLL heeft echter nog geen coureur voor de wedstrijden op Portland en Laguna Seca. "Ik heb bijvoorbeeld de naam van Toby Sowery voorbij horen komen," aldus Pruett. "Hij heeft voor het team getest. Hij is een jonge Brit, heel getalenteerd, maar door het gebrek aan financiële middelen heeft hij niet veel mogelijkheden." Sowery won in 2019 nog een Indy NXT-race, de klasse één niveau onder de IndyCar Series, en rijdt daar nog part-time.

Vips serieuze kanshebber

Pruett vervolgde: "Hij maakte echter veel indruk tijdens de test en ik heb gehoord dat hij aan het einde van het seizoen één of twee races zou mogen rijden op de normale circuits. Jüri Vips heeft ook een aantal tests voor Hy-Vee [titelsponsor van RLL] afgewerkt en hij zou in aanmerking komen voor de overgebleven wedstrijd."

Vips heeft op social media amper van zich laten horen na de racisme-rel van vorige zomer. Hij bood op 21 juni zijn verontschuldigingen aan en deelde in november een terugblik op het jaar, waarin hij aangaf zijn team Hitech erg te missen. Daarbij verontschuldigde hij zich opnieuw. Coureurs als Max Verstappen en Lando Norris gaven destijds ook al aan Vips een nieuwe kans te gunnen.