close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Colapinto, Red Bull, Alpine, socials

Colapinto Noticias Hoy: TODO del motor Mercedes; El mensaje que PREOCUPA

Colapinto Noticias Hoy: TODO del motor Mercedes; El mensaje que PREOCUPA

Aloisio Hernández
Colapinto, Red Bull, Alpine, socials

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este viernes 13 de febrero de 2026 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto Hoy: TODO lo que debes saber del motor Mercedes "ilegal". ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: El mensaje de Mercedes que debe PREOCUPAR a Alpine. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: ¿Nuevo truco? La pieza del Alpine que NADIE MÁS TIENE. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

4030 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

Checo Noticias Hoy: FAVOR de Cadillac a Ferrari; Cadillac ASUSTA a la parrilla; Ferrari estaría MINTIENDO
Cadillac

Checo Noticias Hoy: FAVOR de Cadillac a Ferrari; Cadillac ASUSTA a la parrilla; Ferrari estaría MINTIENDO

  • 1 hour ago
Un día prometedor para Ferrari: McLaren le da a Leclerc el tiempo más rápido del día en Bahréin
Formula 1

Un día prometedor para Ferrari: McLaren le da a Leclerc el tiempo más rápido del día en Bahréin

  • Ayer 22:18
Checo Noticias Hoy: Cadillac encuentra TRUCO; Recibe ATAQUE; SE UNE contra ENEMIGO
Cadillac

Checo Noticias Hoy: Cadillac encuentra TRUCO; Recibe ATAQUE; SE UNE contra ENEMIGO

  • Hoy 02:00
Colapinto Noticias Hoy: TODO del motor Mercedes; El mensaje que PREOCUPA
Alpine

Colapinto Noticias Hoy: TODO del motor Mercedes; El mensaje que PREOCUPA

  • Hoy 01:00
Colapinto Noticias Hoy: puede PERDERSE el inicio de 2026;
Alpine

Colapinto Noticias Hoy: puede PERDERSE el inicio de 2026;

  • Hoy 01:00
Aprueban el proyecto MÁS IMPORTANTE de Hamilton en a F1
Formula 1

Aprueban el proyecto MÁS IMPORTANTE de Hamilton en a F1

  • Hoy 00:27
MÃ¡s noticias

Más leído

URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso
7.500+ views

URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso

  • 31 enero
 Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada
5.000+ views

Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada

  • 28 enero
 BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026
5.000+ views

BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026

  • 31 enero
 El motivo REAL de la ausencia de Fernando Alonso en el inicio del test de pretemporada
2.500+ views

El motivo REAL de la ausencia de Fernando Alonso en el inicio del test de pretemporada

  • 27 enero
 SHOCK: Checo habla SIN CENSURA sobre los problemas de Cadillac
2.500+ views

SHOCK: Checo habla SIN CENSURA sobre los problemas de Cadillac

  • 28 enero
 LAMENTABLE: Comienzan los ATAQUES contra Checo Pérez desde Europa
2.500+ views

LAMENTABLE: Comienzan los ATAQUES contra Checo Pérez desde Europa

  • 29 enero

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x