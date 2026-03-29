Checo F1: ATREVIDA ADVERTENCIA a Sainz; el plan de Cadillac para acercarlo a Colapinto

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este domingo 29 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: CONFIRMA el plan de Cadillac para acercarlo a Franco Colapinto. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Lanza ATREVIDA ADVERTENCIA a Williams y Carlos Sainz. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!