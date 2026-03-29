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Sergio Perez, Cadillac, AustralianGP, 2026

Checo Pérez CONFIRMA el plan de Cadillac para acercarlo a Franco Colapinto

Sergio Perez, Cadillac, AustralianGP, 2026 — Foto: © IMAGO

Checo Pérez CONFIRMA el plan de Cadillac para acercarlo a Franco Colapinto

Sergio Pérez confirmó el plan que existe dentro de Cadillac para poder acercarse a Franco Colapinto y Alpine.

El corredor mexicano finalizó 17° y quedó por delante de Valtteri Bottas y Fernando Alonso, pero justo por detrás de Carlos Sainz y Franco Colapinto. Por lo que Checo espera pronto poder pelear contra los Williams y Alpine.

Esto le dijo el nacido Jalisco a la F1 tras el GP de Japón: “Tuvimos un buen progreso. Ha sido nuestra carrera más sólida. Ayer tuvimos algunos problemas con la gestión de la energía y hoy parece que logramos resolverlos. Habrá que revisar los datos, pero nuestro ritmo está cada vez más cerca.

"Ahora llevamos una actualización importante para Miami, y espero que eso nos permita acercarnos más a la pelea. Por momentos pude ver a los Williams y a Alpine, pero ellos parecían ir cada vez más rápidos vuelta tras vuelta, así que es algo en lo que tenemos que seguir trabajando muy duro.

"Creo que la prueba más importante para el equipo llega en Miami. Ahí veremos realmente de qué somos capaces y cómo podemos seguir desarrollando el coche. Ese será el mayor reto que enfrentamos ahora", declaró.

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¿Cuánto gana Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

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¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

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