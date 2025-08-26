OFICIAL: ¡Checo Pérez REGRESA a la F1 con Cadillac!

Cadillac ha hecho oficial el regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

El equipo estadounidense compartió un video en sus redes sociales en el que confirmaron que el corredor mexicano y Valtteri Bottas serán sus primeros pilotos de la historia.

Esto hace oficiales los rumores del piloto nacido en Jalisco sobre su vuelta a la máxima categoría tras salir de Red Bull a finales de la temporada 2024, tras una crisis de resultados con un terrible auto.

En el video podemos ver a Checo, acompañado de Bottas y Keanu Reeves, a modo de teaser sobre los próximos anuncios que se vendrán en las siguientes horas. Puedes ver el video a continuación o haciendo click AQUÍ.

Two paths. One call of destiny.

The Cadillac Formula 1 Team's future begins with them. pic.twitter.com/4r9g6IsDW1 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó a principios de este mes y se anunció que Liam Lawson ocupará el lugar de Pérez en 2025 y se convertirá en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. El piloto de 34 años todavía aspira a conseguir una plaza en la categoría reina. Ya se han cubierto todas las plazas para 2025, pero en 2026 hay muchas posibilidades, incluido el flamante equipo; Cadillac F1.

