URGENTE: Checo Pérez ROMPE EL SILENCIO en redes sociales

Sergio Pérez rompió el silencio en sus redes sociales en medio de muchos rumores sobre su futuro y un posible regreso a la Fórmula 1.

Mientras Valtteri Bottas se perfila para ocupar el primer escaño en Cadillac, se menciona el nombre de Checo para la otra plaza, aunque aún no hay confirmación oficial. El piloto sigue entrenando y en sus redes admite que se sorprendió con la duración del verano: “No sabía que el verano era tan largo”.

Por primera vez, el piloto mexicano se aleja del apretado calendario de la Fórmula 1. Se le relaciona con una posible vuelta a la máxima categoría junto a Cadillac, mientras comparte en sus redes que aún se está acostumbrando a la duración del verano. El padre de Pérez ya insinuaba desde hace meses que la salida de “Checo” no era definitiva, sino más bien una especie de paréntesis.

Relacionado: El gran PELIGRO que viviría Checo Pérez en Cadillac

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!