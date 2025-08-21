close global

Sergio Perez, Red Bull, Austria, 2024

El gran PELIGRO que viviría Checo Pérez en Cadillac

Aloisio Hernández
Sergio Pérez podría vivir un gran peligro dentro de Cadillac si es que se hace oficial su fichaje para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

En declaraciones a CoinPoker, la leyenda de la Fórmula 1 Juan Pablo Montoya dijo: "Para el segundo o tercer año, hay que buscar a un joven para el futuro. Si fichas al joven adecuado y puedes desarrollarlo durante unos tres o cuatro años cuando todo vaya bien, estará listo para ganar.

"Firmaría a uno por dos años y al otro por uno. No firmaría a ambos por dos años. Durante el primer año, necesitarán experiencia, así que tener a Bottas y Pérez tiene sentido.

"Eso les da tiempo para analizar las opciones disponibles. Luego eligieron a uno de ellos dos para construir un equipo en torno a él", comentó.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

