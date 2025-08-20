La VENTAJA de Checo Pérez sobre Valtteri Bottas en Cadillac

Sergio Pérez tendría una importante ventaja sobre Valtteri Bottas dentro de Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Pocos han de recordar que el piloto finlandés de Mercedes recibió una penalización en la última carrera de la temporada 2024 de la Fórmula 1. Y fue un castigo bastante severo.

Esto se debió a un incidente que tuvo con Kevin Magnussen durante el Gran Premio de Abu Dhabi de la temporada pasada. Los comisarios, de acuerdo con el documento de la FIA, decidieron castigar a Bottas con cinco lugares de penalización en la parrilla.

Esto aplicaría en la siguiente sesión en la que Valtteri formara parte y, gracias a que se quedó sin asiento y terminó con reserva de Mercedes, cumpliría su castigo en caso de regresar a la parrilla en 2026.

Relacionado: ÚLTIMA HORA: ¡Cadillac ya FICHÓ al compañero de Checo Pérez!

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó a principios de este mes y se anunció que Liam Lawson ocupará el lugar de Pérez en 2025 y se convertirá en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. El piloto de 34 años todavía aspira a conseguir una plaza en la categoría reina. Ya se han cubierto todas las plazas para 2025, pero en 2026 hay muchas posibilidades, incluido el flamante equipo; Cadillac F1.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!