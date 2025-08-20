Han informado que Cadillac ya llegó a un acuerdo para definir al compañero de equipo de Sergio Pérez.

Esto fue lo que se reportó en las primeras horas del 20 de agosto: "El equipo Cadillac F1 ha fichado a su primer piloto para su primera temporada en la F1, según han sabido RacingNews365 y Formula.hu.

"Cadillac ha llegado a un acuerdo con el veterano de la F1, Valtteri Bottas, quien regresará a la categoría para la temporada 2026. Es probable que Cadillac presente oficialmente al finlandés la próxima semana", reportaron.

Se ha dicho que el anuncio del corredor mexicano será durante el Gran Premio de Italia dentro de algunas semanas, por lo que parece que la alineación de la escudería norteamericana está sentenciada.

Relacionado: ¿Habrá ANUNCIO de Checo Pérez? La fecha del Gran Premio de Italia 2025

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!