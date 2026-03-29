Checo Pérez lanza ATREVIDA ADVERTENCIA a Williams y Carlos Sainz

Sergio Pérez se atrevió a lanzar una advertencia a Williams y Carlos Sainz tras el Gran Premio de Japón.

El corredor mexicano lanzó un esperanzador mensaje para la escudería Cadillac tras los resultados conseguidos en Suzuka. Checo finalizó en la 17ª posición de la tercera carrera de 2026.

Esto dijo el número 11 por la radio cuando terminó la carrera y que se hizo viral en redes sociales: "Hubo mejora con el motor esta vez. Necesitamos reducir el gap, no estamos muy lejos, eh", comentó el nacido en Jalisco.

El artículo sigue tras el video

A lo que su ingeniero le respondió: "Si, puedo verlo, estamos un poco más cerca de los Williams", aseguró.

Relacionado: INCREÍBLE remontada de Antonelli para la victoria, mientras Checo VENCE a Bottas en el GP de Japón

¿Cómo va el Campeonato de Pilotos tras el GP de Japón?

GPFans te presenta la clasificación actualizada del Campeonato de Pilotos tras el Gran Premio de Japón 2026 de la Fórmula 1. Kimi Antonelli se coronó en Japón, convirtiéndose en el piloto más joven en liderar el campeonato mundial de Fórmula 1.

Antonelli arrancó desde la pole en Suzuka, pero tras un tropiezo en la salida le costó varias posiciones. Mientras su compañero George Russell batallaba por tomar el liderazgo, la aparición del safety car por el choque de Oliver Bearman complicó la situación del británico.

Russell se detuvo para cambiar neumáticos, lo que permitió a Antonelli aprovechar una parada gratuita. Poco después, superó a Oscar Piastri y se distanció del resto del pelotón. Consulta la clasificación completa a continuación tras el GP de Japón.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!