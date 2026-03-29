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Carlos Sainz, Sergio Pérez, 2026

Checo Pérez lanza ATREVIDA ADVERTENCIA a Williams y Carlos Sainz

Carlos Sainz, Sergio Pérez, 2026 — Foto: © IMAGO

Checo Pérez lanza ATREVIDA ADVERTENCIA a Williams y Carlos Sainz

Sergio Pérez se atrevió a lanzar una advertencia a Williams y Carlos Sainz tras el Gran Premio de Japón.

El corredor mexicano lanzó un esperanzador mensaje para la escudería Cadillac tras los resultados conseguidos en Suzuka. Checo finalizó en la 17ª posición de la tercera carrera de 2026.

Esto dijo el número 11 por la radio cuando terminó la carrera y que se hizo viral en redes sociales: "Hubo mejora con el motor esta vez. Necesitamos reducir el gap, no estamos muy lejos, eh", comentó el nacido en Jalisco.

A lo que su ingeniero le respondió: "Si, puedo verlo, estamos un poco más cerca de los Williams", aseguró.

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¿Cómo va el Campeonato de Pilotos tras el GP de Japón?

GPFans te presenta la clasificación actualizada del Campeonato de Pilotos tras el Gran Premio de Japón 2026 de la Fórmula 1. Kimi Antonelli se coronó en Japón, convirtiéndose en el piloto más joven en liderar el campeonato mundial de Fórmula 1.

Antonelli arrancó desde la pole en Suzuka, pero tras un tropiezo en la salida le costó varias posiciones. Mientras su compañero George Russell batallaba por tomar el liderazgo, la aparición del safety car por el choque de Oliver Bearman complicó la situación del británico.

Russell se detuvo para cambiar neumáticos, lo que permitió a Antonelli aprovechar una parada gratuita. Poco después, superó a Oscar Piastri y se distanció del resto del pelotón. Consulta la clasificación completa a continuación tras el GP de Japón.

Pos. Piloto Puntos
1Kimi Antonelli72
2George Russell63
3Charles Leclerc49
4Lewis Hamilton41
5Lando Norris25
6Oscar Piastri21
7Oliver Bearman17
8Pierre Gasly15
9Max Verstappen12
10Liam Lawson10
11Arvid Lindblad4
12Isack Hadjar4
13Gabriel Bortoleto2
14Carlos Sainz2
15Esteban Ocon1
16Franco Colapinto1
17Nico Hülkenberg0
18Alex Albon0
19Valtteri Bottas0
20Sergio Pérez0
21Fernando Alonso0
22Lance Stroll0

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¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

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