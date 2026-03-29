¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Japón? Posiciones, cambios y puntos

GPFans te presenta la clasificación actualizada del Campeonato de Pilotos tras el Gran Premio de Japón 2026 de la Fórmula 1.

Kimi Antonelli se coronó en Japón, convirtiéndose en el piloto más joven en liderar el campeonato mundial de Fórmula 1. Antonelli arrancó desde la pole en Suzuka, pero tras un tropiezo en la salida le costó varias posiciones.

Mientras su compañero George Russell batallaba por tomar el liderazgo, la aparición del safety car complicó la situación del británico. Russell se detuvo para cambiar neumáticos, lo que permitió a Antonelli aprovechar una parada gratuita.

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Poco después, superó a Oscar Piastri y se distanció del resto del pelotón. Consulta la clasificación completa a continuación.

¿Cómo va el Campeonato de Pilotos tras el GP de Japón?

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¿Qué pasó en el GP de Japón?

El inicio del GP de Japón se retrasó unos minutos tras un fuerte accidente ocurrido anteriormente en la Porsche SuperCup. Cuando se dio la señal de partida, Piastri arrancó de manera impecable y adelantó a ambos Mercedes. La escudería McLaren tomó la delantera y, poco después, Leclerc superó a los coches de Russell y Antonelli para situarse en el segundo puesto.

Aunque Antonelli llegó a descender hasta la sexta posición, pronto recuperó terreno, adelantando a Hamilton. Por su parte, Verstappen tuvo un excelente arranque, sumando dos posiciones hasta colocarse detrás de la Racing Bull de Lindblad.

En las primeras vueltas se formaron dos grupos en la parte delantera. Russell se batía con Piastri por la cima, mientras Leclerc lideraba a un grupo conformado por Norris y Antonelli. Sin embargo, los enfrentamientos intensos fueron escasos. Russell logró tomar momentáneamente la delantera, pero en una recta, el australiano aprovechó su potencia y recuperó la posición.

Verstappen, mientras tanto, ascendió hasta la octava plaza, aunque le costó seguir el ritmo de los líderes. Poco después se produjeron las primeras paradas en boxes para Piastri, Leclerc, Norris y también para Russell, una decisión que le jugaría en contra. En la vuelta 22, Bearman sufrió un grave accidente que obligó a la salida del coche de seguridad.

El coche de seguridad permitió a varios pilotos, incluido Verstappen, aprovechar una parada en boxes económica. Russell, que acababa de entrar a boxes, se vio seriamente perjudicado en sus aspiraciones a la victoria. El británico se vio obligado a retroceder a la tercera posición, detrás de Antonelli y Piastri.

En la reanudación de la carrera, el italiano tomó la iniciativa y supo elegir el momento adecuado para mantener la delantera, mientras su compañero Russell cedía una posición ante Hamilton. Además, Verstappen se quedó rezagado detrás de Gasly, terminando en la octava plaza.

En las vueltas finales, Antonelli se despeguó del resto de la competencia y se centró en asegurar la llegada de su monoplaza, consagrándose con la victoria. Mientras tanto, Russell intentó robarle un puesto en el podio a Leclerc, pero el piloto monegasco se defendió con éxito. Así, Antonelli se coronó ganador de la carrera, con un podio completado por Piastri y Leclerc.

Posición Piloto 1 Kimi Antonelli 2 Oscar Piastri 3 Charles Leclerc 4 George Russell 5 Lando Norris 6 Lewis Hamilton 7 Pierre Gasly 8 Max Verstappen 9 Liam Lawson 10 Esteban Ocon 11 Nico Hulkenberg 12 Isack Hadjar 13 Gabriel Bortoleto 14 Arvid Lindblad 15 Carlos Sainz 16 Franco Colapinto 17 Sergio Pérez 18 Fernando Alonso 19 Valtteri Bottas 20 Alex Albon 21 Lance Stroll 22 Oliver Bearman

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