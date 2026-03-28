Antonelli VENCE a Russell por pole; Verstappen, HUMILLADO y Bortoleto BRILLA en Japón
Kimi Antonelli venció a George Russell en la pelea por la pole del Gran Premio de Japón 2026 de la Fórmula 1.
El corredor italiano superó a su compañero de equipo por 0.298 segundos. Detrás de los Mercedes quedó Oscar Piastri, por delante de Charles Leclerc, Lando Norris y Lewis Hamilton. Pierre Gasly se clasificó séptimo, quedando por encima de otros como Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto e Isack Hadjar.
En la Q1, quedaron eliminados Alexander Albon, Oliver Bearman, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso y Lance Stroll. Tras pasar de forma inesperada a la siguiente ronda, Carlos Sainz y Franco Colapinto finalizaron fuera del Top 10 para la pelea por la pole.
Junto a los hispanohablantes, también quedaron en Q2 fuera Max Verstappen, Liam Lawson y Esteban Ocon.
GP de Japón 2026: Clasificación
|Posición
|Piloto
|1
|Kimi Antonelli
|2
|George Russell
|3
|Oscar Piastri
|4
|Charles Leclerc
|5
|Lando Norris
|6
|Lewis Hamilton
|7
|Pierre Gasly
|8
|Isack Hadjar
|9
|Gabriel Bortoleto
|10
|Arvid Lindblad
|11
|Max Verstappen
|12
|Esteban Ocon
|13
|Nico Hulkenberg
|14
|Liam Lawson
|15
|Franco Colapinto
|16
|Carlos Sainz
|17
|Alex Albon
|18
|Oliver Bearman
|19
|Sergio Pérez
|20
|Valtteri Bottas
|21
|Fernando Alonso
|22
|Lance Stroll
¿Qué pasó en la FP3 del GP de Japón 2026?
GPFans te presenta los resultados del tercer entrenamiento libre del Gran Premio de Japón 2026 de la Fórmula 1.
Kimi Antonelli marcó la vuelta más rápida de la FP3 con un tiempo de 1:29.362 segundos, superando por 0.254 a George Russell. Detrás quedaron Charles Leclerc, Oscar Piastri y Lewis Hamilton.
Lando Norris, quien tuvo problemas al inicio de la sesión, quedó sexto. Detrás llegó Nico Hulkenberg, con Max Verstappen, Gabriel Bortoleto y Pierre Gasly completando el Top 10.
Franco Colapinto finalizó 17°, lejos de su compañero en Alpine, pero por delante de Carlos Sainz. Sergio Pérez quedó detrás de Valtteri Bottas, pero superó a Lance Stroll y Fernando Alonso, este último finalizado en el fondo de la tabla de tiempos.
|Posición
|Piloto
|1
|Kimi Antonelli
|2
|George Russell
|3
|Charles Leclerc
|4
|Oscar Piastri
|5
|Lewis Hamilton
|6
|Lando Norris
|7
|Nico Hulkenberg
|8
|Max Verstappen
|9
|Gabriel Bortoleto
|10
|Pierre Gasly
|11
|Isack Hadjar
|12
|Liam Lawson
|13
|Arvin Lindblad
|14
|Esteban Ocon
|15
|Oliver Bearman
|16
|Alex Albon
|17
|Franco Colapinto
|18
|Carlos Sainz
|19
|Valtteri Bottas
|20
|Sergio Pérez
|21
|Lance Stroll
|22
|Fernando Alonso
