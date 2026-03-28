close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
Verstappen and Antonelli

Antonelli VENCE a Russell por pole; Verstappen, HUMILLADO y Bortoleto BRILLA en Japón

Kimi Antonelli venció a George Russell en la pelea por la pole del Gran Premio de Japón 2026 de la Fórmula 1.

El corredor italiano superó a su compañero de equipo por 0.298 segundos. Detrás de los Mercedes quedó Oscar Piastri, por delante de Charles Leclerc, Lando Norris y Lewis Hamilton. Pierre Gasly se clasificó séptimo, quedando por encima de otros como Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto e Isack Hadjar.

En la Q1, quedaron eliminados Alexander Albon, Oliver Bearman, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso y Lance Stroll. Tras pasar de forma inesperada a la siguiente ronda, Carlos Sainz y Franco Colapinto finalizaron fuera del Top 10 para la pelea por la pole.

Junto a los hispanohablantes, también quedaron en Q2 fuera Max Verstappen, Liam Lawson y Esteban Ocon.

GP de Japón 2026: Clasificación

Posición Piloto
1Kimi Antonelli
2George Russell
3Oscar Piastri
4Charles Leclerc
5Lando Norris
6Lewis Hamilton
7Pierre Gasly
8Isack Hadjar
9Gabriel Bortoleto
10Arvid Lindblad
11Max Verstappen
12Esteban Ocon
13Nico Hulkenberg
14Liam Lawson
15Franco Colapinto
16Carlos Sainz
17Alex Albon
18Oliver Bearman
19Sergio Pérez
20Valtteri Bottas
21Fernando Alonso
22Lance Stroll

Relacionado: GP de Japón: Sainz logra el MILAGRO; Checo vence a Alonso y Bottas, pero cae en Q1

¿Qué pasó en la FP3 del GP de Japón 2026?

GPFans te presenta los resultados del tercer entrenamiento libre del Gran Premio de Japón 2026 de la Fórmula 1.

Kimi Antonelli marcó la vuelta más rápida de la FP3 con un tiempo de 1:29.362 segundos, superando por 0.254 a George Russell. Detrás quedaron Charles Leclerc, Oscar Piastri y Lewis Hamilton.

Lando Norris, quien tuvo problemas al inicio de la sesión, quedó sexto. Detrás llegó Nico Hulkenberg, con Max Verstappen, Gabriel Bortoleto y Pierre Gasly completando el Top 10.

Franco Colapinto finalizó 17°, lejos de su compañero en Alpine, pero por delante de Carlos Sainz. Sergio Pérez quedó detrás de Valtteri Bottas, pero superó a Lance Stroll y Fernando Alonso, este último finalizado en el fondo de la tabla de tiempos.

Posición Piloto
1Kimi Antonelli
2George Russell
3Charles Leclerc
4Oscar Piastri
5Lewis Hamilton
6Lando Norris
7Nico Hulkenberg
8Max Verstappen
9Gabriel Bortoleto
10Pierre Gasly
11Isack Hadjar
12Liam Lawson
13Arvin Lindblad
14Esteban Ocon
15Oliver Bearman
16Alex Albon
17Franco Colapinto
18Carlos Sainz
19Valtteri Bottas
20Sergio Pérez
21Lance Stroll
22Fernando Alonso

Relacionado

Fórmula 1 Ferrari Max Verstappen Red Bull Carlos Sainz Sergio Pérez

Más noticias de F1

Últimas noticias F1

Parrilla de salida del GP de Japón: ¿En qué lugar inicia Checo, Alonso, Colapinto y el resto?

  • 3 hours ago
  • Hoy 07:50
  • 2 hours ago
  • 2 hours ago
  • 2 hours ago
  • 2 hours ago

Fórmula 1

10:00
¿Cómo ver el GP de Japón 2026? Fechas, transmisión y todo lo que debes saber
09:35
Resumen del GP de Japón: Resultado FP3 y clasificación; Parrilla de salida
09:23
Checo F1: vence a Alonso y Bottas, pero cae en Q1 del qualy del GP de Japón
09:20
F1 Hoy: Alonso REGRESA; Aston Martin ROMPE EL SILENCIO; Williams RESPALDA críticas

Recién en

10:00
¿Cómo ver el GP de Japón 2026? Fechas, transmisión y todo lo que debes saber
09:35
Resumen del GP de Japón: Resultado FP3 y clasificación; Parrilla de salida
09:23
Checo F1: vence a Alonso y Bottas, pero cae en Q1 del qualy del GP de Japón
09:20
F1 Hoy: Alonso REGRESA; Aston Martin ROMPE EL SILENCIO; Williams RESPALDA críticas
09:08
Parrilla de salida del GP de Japón: ¿En qué lugar inicia Checo, Alonso, Colapinto y el resto?
Noticias F1

Recomendado por la redacción

Antonelli VENCE a Russell por pole; Verstappen, HUMILLADO y Bortoleto BRILLA en Japón GP de Japón 2026

Antonelli VENCE a Russell por pole; Verstappen, HUMILLADO y Bortoleto BRILLA en Japón

Hoy 08:06
GP de Japón: Sainz logra el MILAGRO; Checo vence a Alonso y Bottas, pero cae en Q1 GP de Japón 2026

GP de Japón: Sainz logra el MILAGRO; Checo vence a Alonso y Bottas, pero cae en Q1

Hoy 07:50
Colapinto entrega el MAYOR RECONOCIMIENTO posible a Checo Pérez Formula 1

Colapinto entrega el MAYOR RECONOCIMIENTO posible a Checo Pérez

Ayer 19:00
¡Mercedes defiende su VENTAJA dentro de la nueva F1! Mercedes

¡Mercedes defiende su VENTAJA dentro de la nueva F1!

Ayer 06:03
Ontdek het op Google Play
x