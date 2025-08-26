Sergio Pérez y Valtteri Bottas fueron anunciados como pilotos de Cadillac para la temporada 2026, pero ahora también se ha definido quién será el corredor principal de la escudería.

Motorsport, horas antes del anuncio oficial, compartió información sobre el orden que se vivirá dentro de la escudería: "Se entiende que ambos pilotos tendrán el mismo estatus en el equipo. Cadillac recurrió a la experimentada dupla, ya que el equipo dirigido por Graeme Lowdon tendrá un gran reto al enfrentarse a los 10 equipos ya establecidos", informaron.

Sin embargo, en CabinaF1 se reveló un nuevo reporte donde se dieron a conocer las condiciones bajo las que el piloto mexicano podría convertirse en el número 1 de la escudería norteamericana.

“Cuando se está peleando por cosas importantes adquiere relevancia (el piloto 1 y 2), pero cuando el equipo está peleando por desarrollarse lo normal es que reciban un trato de igual a igual y ya si después los resultados marcan una tendencia, entonces las circunstancias podrían darse", señalaron.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

