BOMBAZO: La F1 regresa OFICIALMENTE a Argentina con Franco Colapinto

La Fórmula 1 regresa de forma oficial a Argentina gracias al paso de Franco Colapinto por la categoría.

Este martes 31 de marzo se ha anunciado que la F1 tendrá una exhibición en el país sudamericano, de la mano del piloto de Alpine. Se tratará de un showrun llevado a cabo en Buenos Aires.

Esto fue lo que informaron: "Un día histórico: Domingo 26 de abril, Mercado Libre presenta el Franco Colapinto Roadshow 2026 en Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Lo mejor está llegando", reportó de forma oficial uno de los mayores patrocinadores del corredor.

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Por otro lado, periodistas confirmaron mayores detalles sobre el evento: "Se llamará "Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026" y será el 26 de abril de este año. El piloto argentino rodará en un circuito callejero de 2 kilómetros elaborado entre las Avenidas Libertador y Sarmiento

"Será la primera vez en 14 años que un auto de Fórmula 1 circula en la Ciudad de Buenos Aires. La venta de entradas generales para presenciar el evento comenzará el 07/04 a las 16:00 hs", informó el medio doble amarilla.

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¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

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