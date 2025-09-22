Así queda la clasificación de PILOTOS tras el GP de Azerbaiyán

El Gran Premio de Azerbaiyán entregó una carrera donde Max Verstappen demostró porqué es el mejor piloto de la parrilla a pesar de su mal auto, mientras Lando Norris y Oscar Piastri tuvieron malos resultados que reactivaron la pelea por el campeonato.

El domingo en Bakú inició de manera caótica con Piastri teniendo que abandonar después de la primera vuelta tras estrellarse en el muro.

Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una agridulce tarde ya que terminó en la cuarta posición, quedándose cerca de un nuevo podio

Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso no acabó la carrera en la zona de puntos y Carlos Sainz logró por fin el primer ansiado podio para Williams en la temporada y primero para él.

En lo que significó la carrera de los Ferrari, no fue una buena carrera, ya que Lewis Hamilton terminó octavo y Charles Leclerc acabó noveno en la carrera.

¿Como marcha el Campeonato de Pilotos de F1 2025?

1. Óscar Piastri 324 puntos

2. Lando Norris 299 puntos

3. Max Verstappen 255 puntos

4. George Russell 212 puntos

5. Charles Leclerc 165 puntos

6. Lewis Hamilton 121 puntos

7. Andrea Kimi Antonelli 78 puntos

8. Alexander Albon 70 puntos

9. Isack Hadjar 39 puntos

10. Nico Hülkenberg 37 puntos

11. Lance Stroll 32 puntos

12. Carlos Sainz 31 puntos

13. Fernando Alonso 30 puntos

14. Liam Lawson 30 puntos

15. Esteban Ocon 28 puntos

16. Pierre Gasly 20 puntos

17. Yuki Tsunoda 20 puntos

18. Gabriel Bortoleto 18 puntos

19. Oliver Bearman 16 puntos

20. Franco Colapinto 0 puntos

