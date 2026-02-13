TODO lo que debes saber del motor Mercedes "ilegal" de Franco Colapinto

¿No esperabas que hace unos meses buscaras artículos en línea sobre la compresión del motor? Pues bien, el nuevo reglamento de la F1 te obliga a hacerlo. Por suerte, estamos aquí para desentrañar el tema.

Antes de entrar en la polémica que rodea a los motores de Mercedes y Red Bull, hagamos un repaso básico sobre qué es exactamente la relación de compresión. En términos simples, se trata de la proporción entre el mayor y el menor volumen que se puede encontrar en un cilindro (los actuales motores de F1 son V6, es decir, cuentan con seis cilindros).

Cuando el pistón alcanza el fondo del cilindro, se obtiene el máximo volumen, mientras que en la parte superior del recorrido el volumen es el mínimo. La relación de compresión es, simplemente, el cociente entre esos dos valores. Cuanto mayor es la relación (en F1 se compara, por ejemplo, 18:1 frente a 16:1), más se comprimen la mezcla de aire y combustible dentro del cilindro, reduciéndola a una fracción del volumen original.

Esto permite extraer más potencia en el instante de la ignición, es decir, se obtiene un rendimiento superior de la misma cantidad de combustible. Y en un deporte donde lo que se busca es ganancia en potencia, esta diferencia es fundamental. Bajo la normatividad anterior, se permitía una relación de compresión de 18:1. Sin embargo, las nuevas reglas que entrarán en vigor en 2026 imponen un límite de 16:1.

La medición reglamentaria se realiza “a temperatura ambiente”, es decir, cuando el motor está enfriado y estacionado en el garaje. No obstante, los ingeniosos equipos de Mercedes –y en menor medida Red Bull– han conseguido que sus nuevos motores operen a una relación de compresión cercana a 18:1 cuando están calientes y en plena competición, sin infringir las pruebas a temperatura ambiente. Esta diferencia podría traducirse, en teoría, en unas 12 caballos de fuerza adicionales o en una mejora aproximada de un cuarto de segundo por vuelta, una ventaja que no se puede pasar por alto.

Mercedes defiende que su sistema es completamente legal, ya que supera todas las pruebas establecidas en el reglamento, y la FIA ha confirmado que se cumple la letra de la norma. Mientras tanto, otros fabricantes no se muestran tan impresionados. De hecho, el hecho de que Red Bull no haya logrado replicar con éxito la solución de los Silver Arrows ha llevado a Honda, Ferrari y Audi a posicionarse en contra, formando un bloque de voto decisivo si el asunto se somete a votación.

La FIA ha dejado claro que desea resolver esta controversia antes de la primera carrera, que se celebrará en Melbourne. En la declaración oficial sobre la legalidad del motor de Mercedes se dejó entrever: “Si es necesario, se podrán considerar ajustes en las regulaciones o en los procedimientos de medición en el futuro.” Lo más probable es que el sistema se considere legal para el presente año mientras se estudian cambios que limiten esta práctica a partir de la temporada 2027, ya que el tiempo para implementar modificaciones antes de Melbourne es muy ajustado.

