ESCÁNDALO: Franco Colapinto puede PERDERSE el inicio de la temporada 2026

Franco Colapinto podría perderse el comienzo del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1 por culpa de Mercedes y la polémica del motor que han desarrollado para la siguiente campaña.

Muchos equipos han señalado la unidad de potencia alemana como ilegal por un truco técnico que le daría a ellos, y a todos los equipos como Alpine con los que comparte motor, una ventaja en potencia.

Sin embargo, el medio Blick informa que Las Flechas de Plata podrían tomar una radical decisión si es que la FIA toma alguna determinación en contra de su motor: "El principal punto de disputa sigue siendo, como Blick ha descrito varias veces, la relación de compresión de 16:1 en el cilindro.

"Mercedes ha encontrado algún truco para aumentar esto a alrededor de 18:1 con el motor en funcionamiento. Ahora la competencia de Ferrari, Honda y Audi está en la tormenta de la FIA. Ahora está pensando en cambiar las reglas. A más tardar 2027.

"¡Mercedes ya amenaza con no arrancar sus ocho coches en Australia! Amenaza vacía", afirman. De cumplirse esto, en la primera carrera de 2026 no estarían Colapinto, Gasly, Antonelli, Russell, Norris, Piastri, Sainz y Albon.

Relacionado: El equipo de Checo Pérez CONFIRMA que quieren ACABAR con Franco Colapinto

¿Por qué es ilegal el motor Mercedes?

El coeficiente de compresión en el motor de combustión debe ser de 16:1 a partir de la próxima temporada. Sin embargo, se comenta en los bastidores que, en el caso de Mercedes, el valor podría llegar a 18:1 una vez que el motor alcance su temperatura óptima de funcionamiento.

Actualmente, las normativas establecen que la FIA verifique el coeficiente a temperatura ambiente, lo que da como resultado el 16:1 en el caso de Mercedes. Pero, dado que un coeficiente de compresión mayor produce un aumento en la potencia, Audi, Ferrari y Honda han exigido que se mantenga siempre en 16:1, incluso cuando el motor esté caliente.

Mientras tanto, se rumorea que Red Bull Ford estaría desarrollando su propia solución ante este entramado. La FIA ha celebrado varias reuniones con los distintos fabricantes de motores de Fórmula 1 para abordar este asunto. Todo ello ha provocado reacciones intensas por parte de Mercedes.

"Nuestro motor es legal. La FIA ya lo confirmó. Cumplimos sin excepción todas las normas", comentó el director del equipo, Toto Wolff, según informa De Telegraaf. "Parece que se han llevado a cabo reuniones secretas y se han enviado comunicaciones sobre nuestro motor. Asegúrense de que sus asuntos estén en orden."

Además, se comenta que el jefe de Mercedes-Benz, Ola Källenius, estaría respaldando estas declaraciones e incluso amenazando con emprender acciones legales si se declara ilegal la unidad de potencia.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!