El equipo de Checo Pérez CONFIRMA que quieren ACABAR con Franco Colapinto
Desde el equipo de Sergio Pérez han confirmado que todos los equipos quieren acabar con el motor de Mercedes que busca usar Franco Colapinto en su Alpine en 2026.
Dan Towriss, CEO y directivo de la escudería estadounidense, ofreció declaraciones publicadas por PlanetF1 sobre la polémica que envuelve a la unidad de potencia alemana.
Esto fue lo que dijo: "Entonces, obviamente hay mucho diálogo entre los fabricantes de unidades de potencia. Creo que hay opiniones unánimes fuera de Mercedes sobre lo que debería suceder.
"Eso seguirá su curso en diálogo con la FIA, y veremos qué pasa. Creo que todo el mundo está de acuerdo en que no veremos algunas de esas ventajas en el 27, y queda por ver cómo eso va a ser vigilado en el 26", declaró.
¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?
Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.
De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.
"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.
