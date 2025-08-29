¡Checo Pérez anuncia la fecha de su RETIRO de la F1!

Sergio Pérez reveló la fecha tentativa de su retiro de la Fórmula 1 luego de firmar con Cadillac para la temporada 2026.

El corredor mexicano respondió al respecto en una conferencia con uno de sus patrocinadores y dejó el siguiente mensaje: "No regreso solo para estar yo en F1, regreso porque es un proyecto que me motiva gracias a todo lo que me ha dado este deporte y eso es algo único.

"Lo veo como mi último gran proyecto en la F1, quiero que sea super exitoso y tengo una gran responsabilidad. Firmé dos años, es un proyecto que es a largo plazo, firmé consciente de que será un inicio duro.

"Difícilmente sumaremos puntos, pero es un proyecto a largo plazo, pero dependerá el progreso y motivación si logro encontrar eso, entonces no pienso en eso ni años, sino en hacer exitoso el proyecto, no se cuanto tarde eso, pero lo importante es cumplir ese objetivo", sentenció.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

