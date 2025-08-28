¡Max Verstappen SALE A DEFENDER a Checo Pérez por su despido de Red Bull!

Max Verstappen ha salido en defensa de Sergio Pérez tras el despido del mexicano de Red Bull Racing en 2024.

Cuestionado en conferencia de prensa sobre las críticas contra el nacido en Jalisco por sus últimas actuaciones, el cuatro veces campeón del mundo dijo: "Creo que no se trata de... Es decir, sólo la mitad de una temporada, o una sola temporada, no define lo que puedes hacer, ¿verdad?

"Algunos quizás le dan más vueltas. Creo que para Checo es un nuevo comienzo: estás emocionado, coches completamente nuevos. Y ha demostrado muchas cosas increíbles incluso antes de llegar a Red Bull, y durante la etapa de Red Bull.

"Así que, sí, sólo tiene que volver, disfrutarlo y pasarlo bien", sentenció el neerlandés en la previa al fin de semana en su país.

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores tras las señales de vida de Aston Martin.

En el circuito de Hungaroring no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones climáticas generaron cuatro autos de seguridad que derivaron en cinco abandonos de carrera.

Mercedes logró mantenerse en carrera, ya que Russell y Antonelli aprovecharon el desliz de los pilotos de Red Bull en el Hungaroring. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con ninguno de sus dos pilotos, Carlos Sainz y Alex Albon.

1. McLaren 559 puntos

2. Ferrari 260 puntos

3. Mercedes 236 puntos

4. Red Bull Racing 194 puntos

5. Williams 70 puntos

6. Aston Martin 52 puntos

6. Kick Sauber 51 puntos

7. Racing Bulls 45 puntos

9. Haas 35 puntos

10. Alpine 20 puntos

