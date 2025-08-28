Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y el mexicano confesó qué fue lo que Max Verstappen hizo cuándo se enteró de la noticia que sacudió a la parrilla

Durante una rueda de prensa, el nacido en Jalisco comentó: "El primero fue Max. Luego recibí mensajes de Pierre [Gasly], Franco [Colapinto]... Llegaron numerosos saludos. Es un placer ver entusiasmo por mi regreso", aseguró.

Ahora, previo al GP de Holanda, el cuatro veces campeón del mundo confirmó la noticia en conferencia de prensa: “Cuando vi que salieron las noticias le envié un mensaje (a Checo), estoy muy feliz de que haya conseguido un asiento.

"Él es grandioso. Siempre nos hemos llevado muy bien. Estoy muy feliz de verlo de vuelta en la parrilla. Es una nueva oportunidad y estoy seguro que está muy emocionado por ello", señaló.

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó a principios de este mes y se anunció que Liam Lawson ocupará el lugar de Pérez en 2025 y se convertirá en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. Tras meses de rumores, el piloto mexicano ya confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac.

