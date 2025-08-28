close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Sergio Perez, Checo Perez, Red Bull, Abu Dhabi, 2024

BOMBAZO: ¡Se adelanta el REGRESO de Checo Pérez a un F1!

BOMBAZO: ¡Se adelanta el REGRESO de Checo Pérez a un F1!

Aloisio Hernández
Sergio Perez, Checo Perez, Red Bull, Abu Dhabi, 2024

Sergio Pérez y su esperado regreso a un Fórmula 1 se ha adelantado y será antes de la temporada 2026.

Cadillac anunció esta semana a Valtteri Bottas y al mexicano como pilotos para la siguiente campaña. Aunque el fabricante estadounidense aún no ha desarrollado un monoplaza de Fórmula 1, ya se han programado jornadas de pruebas y estas se realizarán en colaboración con otro equipo.

Para prepararse para el debut, Cadillac lanzará el programa TPC: el cual solo admite coches del 2023 o anteriores. Según palabras a Crash.net del director de equipo, Graeme Lowdon, podrán realizar sesiones de prueba empleando vehículos de otra escudería: "Introduciremos las pruebas aún este año.

"Necesitaremos colaborar con otros para hacerlo, pero resulta totalmente viable bajo las normas actuales. Hemos trazado un plan para avanzar progresivamente hacia Melbourne, de modo que podamos arrancar con fuerza desde el primer día.

"Los pilotos juegan un papel esencial en este proceso y, sin querer poner palabras en su boca, su entusiasmo se nota cada vez que comparten tiempo juntos. No disponemos de un coche TPC ni de un vehículo actual con el que trabajar, pero ya estamos simulando fines de semana de competición.

"Nuestro próximo objetivo es Monza, donde recrearemos un fin de semana completo, de principio a fin, integrando a todo el equipo desde el jueves hasta el domingo. En la última simulación participaron entre 50 y 60 ingenieros, tanto del Reino Unido como de Estados Unidos, lo que les permitió acostumbrarse a trabajar de manera conjunta", comentó.

Relacionado: ¡Checo Pérez EXPLOTA EN VIVO contra la prensa europea!

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

1660 votos

Relacionado

Fórmula 1 Sergio Pérez Cadillac

Últimas Noticias

Franco Colapinto: ¿Víctima de una injusticia a su favor en Alpine?
Alpine

Franco Colapinto: ¿Víctima de una injusticia a su favor en Alpine?

  • hace 41 minutos
Las palabras que Antonelli más deseaba escuchar desde Mercedes
Mercedes

Las palabras que Antonelli más deseaba escuchar desde Mercedes

  • hace 43 minutos
Señalan el principal PROBLEMA de Hamilton en Ferrari
Ferrari

Señalan el principal PROBLEMA de Hamilton en Ferrari

  • 1 hour ago
BOMBAZO: ¡Se adelanta el REGRESO de Checo Pérez a un F1!
Cadillac

BOMBAZO: ¡Se adelanta el REGRESO de Checo Pérez a un F1!

  • 1 hour ago
CONTUNDENTE mensaje de Mercedes sobre el FUTURO de Kimi Antonelli
Mercedes

CONTUNDENTE mensaje de Mercedes sobre el FUTURO de Kimi Antonelli

  • 2 hours ago
CONFIRMAN el terrible error de Lewis Hamilton en Ferrari:
Ferrari

CONFIRMAN el terrible error de Lewis Hamilton en Ferrari: "Es demasiado"

  • 2 hours ago
MÃ¡s noticias

Más leído

Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
150.000+ views

Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados

  • 7 agosto
 El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
40.000+ views

El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans

  • 7 agosto
 F1 Checo Hoy: Nuevo ridículo de Red Bull; Puede caerse el fichaje con Cadillac; Pierde asiento
30.000+ views

F1 Checo Hoy: Nuevo ridículo de Red Bull; Puede caerse el fichaje con Cadillac; Pierde asiento

  • 8 agosto
 McLaren, en ALERTA por culpa de Fernando Alonso
20.000+ views

McLaren, en ALERTA por culpa de Fernando Alonso

  • 9 agosto
 ¡Revelan el NUEVO EQUIPO de Checo Pérez para su vuelta a la F1 en 2026!
20.000+ views

¡Revelan el NUEVO EQUIPO de Checo Pérez para su vuelta a la F1 en 2026!

  • 12 agosto
 F1 Hoy: McLaren, en peligro por Alonso; El gesto de Sainz; Malas noticias para Aston Martin
15.000+ views

F1 Hoy: McLaren, en peligro por Alonso; El gesto de Sainz; Malas noticias para Aston Martin

  • 10 agosto

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x