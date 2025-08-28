BOMBAZO: ¡Se adelanta el REGRESO de Checo Pérez a un F1!

Sergio Pérez y su esperado regreso a un Fórmula 1 se ha adelantado y será antes de la temporada 2026.

Cadillac anunció esta semana a Valtteri Bottas y al mexicano como pilotos para la siguiente campaña. Aunque el fabricante estadounidense aún no ha desarrollado un monoplaza de Fórmula 1, ya se han programado jornadas de pruebas y estas se realizarán en colaboración con otro equipo.

Para prepararse para el debut, Cadillac lanzará el programa TPC: el cual solo admite coches del 2023 o anteriores. Según palabras a Crash.net del director de equipo, Graeme Lowdon, podrán realizar sesiones de prueba empleando vehículos de otra escudería: "Introduciremos las pruebas aún este año.

"Necesitaremos colaborar con otros para hacerlo, pero resulta totalmente viable bajo las normas actuales. Hemos trazado un plan para avanzar progresivamente hacia Melbourne, de modo que podamos arrancar con fuerza desde el primer día.

"Los pilotos juegan un papel esencial en este proceso y, sin querer poner palabras en su boca, su entusiasmo se nota cada vez que comparten tiempo juntos. No disponemos de un coche TPC ni de un vehículo actual con el que trabajar, pero ya estamos simulando fines de semana de competición.

"Nuestro próximo objetivo es Monza, donde recrearemos un fin de semana completo, de principio a fin, integrando a todo el equipo desde el jueves hasta el domingo. En la última simulación participaron entre 50 y 60 ingenieros, tanto del Reino Unido como de Estados Unidos, lo que les permitió acostumbrarse a trabajar de manera conjunta", comentó.

Relacionado: ¡Checo Pérez EXPLOTA EN VIVO contra la prensa europea!

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!