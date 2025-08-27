¡Checo Pérez EXPLOTA EN VIVO contra la prensa europea!

Sergio Pérez explotó en vivo contra la prensa europea y los ataques que recibió en sus últimos meses con Red Bull Racing.

En una entrevista con SkySports luego de que se hizo oficial su fichaje con Cadillac, el corredor nacido en Jalisco dejó un fuerte mensaje sobre lo sucedido en la escudería austriaca: "Algunas veces podía sobrellevarlo, podía adaptarme.

"Pero en cuanto había una variable con la lluvia, con el viento o algo así, simplemente se volvía inconducible el auto. Y entonces empiezas a cometer errores uno tras otro, sigues perdiendo, vas perdiendo confianza.

"Pero mentalmente yo era muy fuerte y por eso sobreviví allí tanto tiempo, ¿sabes? Porque tenía mucha presión y muchos de ustedes estaban sobre mí, y ahora se dan cuenta del trabajo que hice en ese coche y en ese equipo", señaló.

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó a principios de este mes y se anunció que Liam Lawson ocupará el lugar de Pérez en 2025 y se convertirá en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. Tras meses de rumores, el piloto mexicano ya confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac.

