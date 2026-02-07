PÁNICO en Alpine: Mercedes toma polémica DECISIÓN con el motor de Franco Colapinto

Mercedes habría tomado una polémica decisión con el motor que usará Franco Colapinto y Alpine.

El proveedor de motores Mercedes estaría dispuesto a neutralizar la ventaja conseguida, según informa la filial italiana de Motorsport.com. Se comenta que las Flechas Plateadas optarían por un combustible distinto, lo que eliminaría el beneficio obtenido mediante la relación de compresión.

Fuentes cercanas al medio aseguran que Mercedes estaría dispuesto a disputar las primeras carreras con un combustible de menor poder calorífico que el habitual aprobado por Petronas. Esta solución compensaría, en teoría, la ventaja de aproximadamente 10 caballos de fuerza obtenida con el truco en la configuración de compresión.

Según el equipo alemán, esta alternativa resulta mucho más atractiva que implementar nuevos métodos de medición, ya que la investigación en combustibles promete ser un recurso de mayor valor.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

