PÁNICO en Alpine: Mercedes toma polémica DECISIÓN con el motor de Franco Colapinto
PÁNICO en Alpine: Mercedes toma polémica DECISIÓN con el motor de Franco Colapinto
Mercedes habría tomado una polémica decisión con el motor que usará Franco Colapinto y Alpine.
El proveedor de motores Mercedes estaría dispuesto a neutralizar la ventaja conseguida, según informa la filial italiana de Motorsport.com. Se comenta que las Flechas Plateadas optarían por un combustible distinto, lo que eliminaría el beneficio obtenido mediante la relación de compresión.
Fuentes cercanas al medio aseguran que Mercedes estaría dispuesto a disputar las primeras carreras con un combustible de menor poder calorífico que el habitual aprobado por Petronas. Esta solución compensaría, en teoría, la ventaja de aproximadamente 10 caballos de fuerza obtenida con el truco en la configuración de compresión.
Según el equipo alemán, esta alternativa resulta mucho más atractiva que implementar nuevos métodos de medición, ya que la investigación en combustibles promete ser un recurso de mayor valor.
Relacionado: REVELADO: Exponen el SECRETO en el motor de Franco Colapinto
¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?
El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.
"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.
"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Relacionado
Últimas Noticias
ATENCIÓN: Los PLANES de Ferrari con Checo Pérez para 2027
- hace 7 minutos
GRANDES NOTICIAS: Señalan que Fernando Alonso puede PELEAR POR EL TÍTULO
- 1 hour ago
PÁNICO en Alpine: Mercedes toma polémica DECISIÓN con el motor de Franco Colapinto
- 2 hours ago
BOMBAZO: Cadillac toma VENTAJA con Checo Pérez para el inicio de temporada
- 3 hours ago
TODO sobre los test de Bahréin de la F1 2026 con Checo, Alonso, Colapinto y Sainz
- Hoy 17:00
Checo Pérez sonríe: ¡FUERTE golpe de Ferrari a Red Bull para 2026!
- Hoy 16:00
Más leído
URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso
- 31 enero
Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada
- 28 enero
BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026
- 31 enero
Mercedes provoca la FURIA dentro del equipo de Fernando Alonso
- 23 enero
El motivo REAL de la ausencia de Fernando Alonso en el inicio del test de pretemporada
- 27 enero
SHOCK: Checo habla SIN CENSURA sobre los problemas de Cadillac
- 28 enero