Briatore revela ALTAS EXPECTATIVAS de Alpine sobre Colapinto

Franco Colapinto ha encontrado un nuevo equipo en la Fórmula 1 y ahora será piloto de Alpine estando más cerca que nunca de pilotar en la temporada 2025, por lo que Flavio Briatore habló al respecto.

Alpine ha anunciado de manera oficIal el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1 en un contrato multi anual

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y tanto el piloto argentino ha aprovechado para dar sus impresiones al respecto.

VAMOS FRANCO 🇦🇷



He joins us on a multi-year deal. Franco will be our Reserve Driver for 2025 👌