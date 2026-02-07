REVELADO: Exponen el SECRETO en el motor de Franco Colapinto

Han sido revelados más secretos sobre el motor ilegal de Mercedes que usará Franco Colapinto en su Alpine de 2026.

Desde mediados de diciembre se habla de un posible truco de Mercedes en la compresión de su nueva unidad de potencia, poco después de la final de temporada 2025 en Abu Dhabi.

Se dice que el sistema puede contravenir el espíritu de la normativa, lo que podría explicar con mayor claridad la ira de los demás equipos de Fórmula 1. La regla estipula que, desde este año, la relación de compresión debe ser 16:1, pero se rumorea que en los Silver Arrows sigue siendo de 18:1 cuando el motor está caliente.

Los reglamentos técnicos indican que la FIA realizará la medición a temperatura ambiente, obteniéndose en ese caso 16:1. Una mayor relación de compresión aporta potencia extra.

Inicialmente se creyó que el gigante alemán utilizaría un material diferente en el cilindro para sortear la norma, pero ahora se comenta que se trata de un sistema exclusivo desarrollado especialmente para este truco.

Los ingenieros de Mercedes habrían conectado un pequeño compartimento de un centímetro cúbico a la cámara de combustión mediante un conducto sumamente angosto. Se cree que la entrada a este canal se sitúa cerca de la bujía, en la parte superior del cilindro.

Durante la revisión de la FIA, a temperatura ambiente, el compartimento se llena al subir el pistón. Sin embargo, mientras se conduce y el motor se calienta a altas revoluciones, se alcanza un valor crítico de presión, según informa el reconocido Auto Motor und Sport.

Por no poder expandirse a través del estrecho canal, se produce una mayor relación de compresión. Que se haya desarrollado un mecanismo específico para realizar este truco se considera, para muchos, un paso más allá que haber empleado simplemente un material distinto, tal como se pensó en un principio.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

