Franco Colapinto recibe PREOCUPANTE mensaje de Mercedes

George Russell ha elogiado a la competencia a pesar de que Mercedes mostró un rendimiento prometedor en las últimas pruebas. Recordar que Alpine usará unidad de potencia de la escudería alemana, por lo que se esperan que sean altamente competitivos.

Sin embargo, el piloto británico destaca especialmente a Aston Martin y Red Bull por sus innovadores diseños y nuevas unidades de potencia. Según Russell, aún está abierta la carrera, lo que augura una temporada llena de emoción. Después del shakedown en Barcelona, muchos ya ven a Mercedes como el favorito para la próxima temporada de Fórmula 1.

El equipo registró una semana sumamente productiva, completando cerca de quinientas vueltas sin mayores inconvenientes. Aunque el piloto anotó un tiempo impresionante de 1:16.445 el jueves, mantiene la cautela y asegura que no se deben subestimar a los rivales.

El diseño de la Aston Martin AMR26 capturó especialmente la atención de Russell. Este modelo, el primero bajo la dirección de Adrian Newey, incorpora una suspensión trasera revolucionaria.

"Lo que Adrian ha hecho con este coche es realmente espectacular", comentó el piloto a varios medios durante el lanzamiento de Mercedes. Agregó que, por su estética, es uno de los diseños más llamativos, aunque recuerda que lo fundamental es la velocidad en pista y que en Melbourne veremos cuál es realmente el más rápido.

La última unidad de potencia de Red Bull, la DM01 desarrollada en colaboración con Ford Racing, también recibió elogios por parte del piloto de Mercedes. Russell rememoró que se hablaba mucho sobre que, en su primer año, la unidad no cumpliría con las expectativas, pero según los resultados de las pruebas, la realidad es totalmente distinta.

"Lo que hemos visto hasta ahora demuestra que lo tienen muy bien encaminado", afirmó. Además, recordó la sólida colaboración con Honda en los últimos años, lo que deja claro que todos los equipos cuentan con un potencial enorme, sin que ningún rival pueda descartarse.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

