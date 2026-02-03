Mercedes ha salido a dar la cara sobre las acusaciones de que su motor, que Alpine usará en 2026, es supuestamente ilegal.

Toto Wolff, jefe del equipo alemán, ofreció declaraciones a The Race sobre los señalamientos de que la FIA busca eliminar la ventaja que tienen ellos y sus equipos clientes para la próxima temporada.

Esto fue lo que dijo: "Simplemente no entiendo por qué algunos equipos se concentran más en los demás y siguen argumentando un caso que es muy claro y transparente. La comunicación con la FIA fue muy positiva todo el tiempo. Y no es solo en la relación de compresión, sino también en otras cosas.

"Y específicamente en esa área, está muy claro lo que dicen las regulaciones. Está muy claro cuáles son los procedimientos estándar en cualquier motor, incluso fuera de la F1. Tal vez, todos somos diferentes. Tal vez quieras encontrar excusas incluso antes de empezar, por qué las cosas no están bien.

"Todo el mundo necesita hacerlo lo mejor que pueda, pero realmente no es así como haríamos las cosas, especialmente no después de que te hayan dicho varias veces que está bien.Es legal, y eso es lo que dicen las regulaciones. Pero de nuevo, si alguien quiere entretenerse por distracción, entonces todos son libres de hacer esto".

"Solo reúne tus asuntos. ¿Hacer reuniones secretas y enviar cartas secretas, y seguir tratando de inventar formas de probar que simplemente no existen? Siento que solo puedo decir, al menos de nosotros aquí, que estamos tratando de minimizar las distracciones.

"Y minimizar las distracciones es mirarnos más a nosotros que a todos los demás, especialmente cuando está bastante claro lo que dicen los reglamentos, y también bastante claro lo que la FIA nos ha dicho y les ha dicho hasta ahora", comentó.

Relacionado: BOMBAZO: La FIA buscará FRENAR el MOTOR Mercedes de Franco Colapinto

¿Cuál motor usará cada equipo de la F1 2026?

La máxima categoría del automovilismo es una competencia de pilotos, pero también de ingeniería, tecnología y desarrollo industrial llevado a la máxima potencia con el impulso de millones de dólares.

Sin embargo, existen algunas diferencias importantes entre los equipos por estructura, empresas detrás de ellos o legado dentro del automovilismo en otras categorías.

Por lo tanto, escuderías más pequeñas como Cadillac con Ferrari, Haas o Williams con Mercedes, recurren a otras escuderías para compartir el motor, caja de cambios y otras piezas bajo directivas muy estrictas de la FIA.

GPFans te presenta la lista con la información del motor que usarán los monoplazas de la parrilla del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

¿Quién hace los motores de cada equipo de Fórmula 1 en 2026? Fabricante de motor Equipos Mercedes Mercedes, McLaren, Williams, Alpine Ferrari Ferrari, Haas, Cadillac RBPT Ford Red Bull, Racing Bulls Honda Aston Martin Audi Audi

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!