BOMBAZO: La FIA buscará FRENAR el MOTOR Mercedes de Franco Colapinto

Ha sido revelado que la FIA planea poner en marcha acciones contra el motor Mercedes que usará Franco Colapinto en su Alpine en 2026.

The Race ha informado que en los próximos días se llevarán a cabo reuniones clave para resolver la ventaja de la unidad de potencia alemana antes del comienzo del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

Esto fue lo que reportaron: "The Race puede revelar que las reuniones separadas se llevarán a cabo en dos días, donde se espera que se pueda avanzar en la resolución de las diferencias de opinión que existen entre los equipos.

"El lunes, la FIA celebrará su segunda reunión con expertos técnicos para tratar de acordar un marco para futuras pruebas de las relaciones de compresión cuando los motores estén en funcionamiento.

"Luego, el jueves, está la próxima reunión programada del Comité Asesor de la Unidad de Potencia (PUAC) de la F1, donde la controversia se planteará con el fin de decidir sobre los posibles próximos pasos.

"Se entiende que el resultado de esas pruebas es clave para la convocatoria del nuevo taller técnico el lunes para ver si se puede llegar a un acuerdo entre los fabricantes sobre una dirección específica en el futuro. Se espera que un resultado positivo del taller pueda ser llevado a la PUAC para discusiones más formales sobre si se implementa", informaron.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

