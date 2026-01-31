BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026

Aston Martin ha hecho un cambio de último minuto a sus planes previos al comienzo de la temporada 2026 con Fernando Alonso.

El equipo del bicampeón del mundo se perdió los primeros días del shakedown en Barcelona, lo que generó preocupación dentro de sus seguidores al ver a los demás equipos cumpliendo diversos programas.

Por lo tanto, se dijo en la prensa que Aston iba a tener un test privado este sábado para así compensar el tiempo perdido; sin embargo, el periodista Fabio Marchi reveló un cambio de planes.

"Finalmente, me dicen que No hay filming day hoy. Aston Martin regresa a Silverstone. Se guardan esa carta", reporto a través de un mensaje compartido en sus redes sociales.

Por lo tanto, será hasta las pruebas de Bahréin que podremos ver a Fernando Alonso en el Aston Martin diseñado por Adrian Newey.

¿Cuándo son los test de pretemporada de la F1 2026?

GPFans te presenta todo lo que debes saber de los test de pretemporada del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1 con Franco Colapinto, Sergio Pérez, Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Puede parecer que han pasado apenas cinco minutos desde que Lando Norris se coronó en Abu Dhabi, pero el actual campeón, Max Verstappen, junto a Lewis Hamilton y el resto de la plantilla, volverán a la pista en las pruebas de la F1 2026 este enero.

Con los lanzamientos de los nuevos monoplazas ya en marcha, la temporada comienza temprano gracias a las nuevas normativas que han cambiado el concepto de los coches, desde dimensiones reducidas hasta mayor potencia eléctrica.

Debido a estas modificaciones, se han programado tres sesiones de prueba distribuidas entre enero y febrero. La primera se se desarrolló a puerta cerrada en el Circuito de Barcelona-Cataluña, seguida de dos jornadas en Bahréin el mes siguiente. Aunque ya se han mostrado los diseños de los equipos, la versión 2026 de los vehículos se finalizará al cierre de la pretemporada.

A continuación, te contamos las fechas, ubicaciones y todos los detalles claves de cada una de las pruebas previas a la temporada 2026.

