CONFIRMAN las TERRIBLES noticias para Fernando Alonso y Aston Martin

El expiloto de Fórmula 1, Riccardo Patrese, ha mostrado su crítica ante la ausencia de varios equipos durante los primeros días de pruebas en Barcelona, entre ellos Fernando Alonso y Aston Martin.

El italiano subraya que cada minuto en pista es esencial, especialmente de cara a los importantes cambios en el reglamento que se implementarán en 2026. Perder tiempo de testeo representa, para él, un grave inconveniente, sobre todo para un equipo como Ferrari.

El lunes 26 de enero de 2026, han arrancado los días de prueba exclusivos de la F1 en Barcelona. Aunque la mayoría de los equipos están presentes, algunos grandes nombres como Williams, McLaren y Ferrari han decidido no participar en este primer día.

Patrese manifiesta su preocupación ante esta situación, ya que se avecinan trascendentales modificaciones para la próxima temporada. Enfatizó en declaraciones a BetVictor Online Casino la importancia de los primeros kilómetros en pista: "Es fundamental que cada equipo aproveche esta etapa inicial para poner a prueba sus autos. Cada hora de estos días sirve para identificar qué funciona, qué falla y qué ajustes son necesarios para optimizar el rendimiento", explicó el expiloto de Williams.

"El reglamento de 2026 supone un proyecto completamente nuevo, tanto en el motor como en el coche. Ahora contamos con una distribución 50/50 entre motor de combustión y eléctrico, se elimina el MGU-H y se introduce la aerodinámica activa."

"Cuando se inicia un proyecto totalmente nuevo, los primeros días son vitales. Para Ferrari, perder incluso un día de pruebas puede marcar una gran diferencia", advierte Patrese.

Asegura que la situación es especialmente complicada en este nuevo contexto, ya que no se trata de continuar lo del año pasado, sino de adaptarse a un entorno completamente renovado, tanto en aspectos mecánicos como aerodinámicos: "No estar presente en estas jornadas representa un problema serio", concluye.

El caso más llamativo es el de Williams, que ha decidido omitir toda la semana de pruebas de cinco días, debido a retrasos en el programa y a problemas reportados con las obligatorias pruebas de choque de la FIA. Asimismo, McLaren y Ferrari tampoco han salido a pista en este primer día.

¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?

Aston Martin anunció oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.

El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.

El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.

Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir de finales de 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.

Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.

