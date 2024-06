La Federación Internacional de Automovilismo reveló cómo se verán los autos de Fórmula 1 en 2026.

El organismo rector reveló mediante un anuncio las nuevas regulaciones que se introducirán al finalizar el Campeonato Mundial de 2025.

