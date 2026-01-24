Fernando Alonso sonríe: Honda ARREMETE contra la trampa de Mercedes

Honda, quien hace el motor del Aston Martin de Fernando Alonso, arremetió contra la FIA por el polémico motor Mercedes.

El presidente de Honda Racing, Koji Watanabe, ha insinuado que la FIA podría intervenir ante una supuesta laguna en la normativa de motores de F1 para 2026: "Este año, en lo que concierne a las nuevas normativas, su interpretación y la forma de aplicarlas —no se trata solo de este aspecto, sino que hay numerosos factores en juego—.

"El tema tiene muchas aristas. Por ello, preferimos posponer la discusión de estos detalles por el momento, aunque queremos dejar claro que nuestro compromiso es cumplir y adaptarnos a las reglas establecidas. Las regulaciones no especifican todo de forma tan clara.

"En las nuevas normas se contempla la posibilidad de incorporar tecnologías innovadoras para cada unidad de potencia. Existe un amplio margen para la interpretación, lo cual forma parte de la competencia. Al final, será la FIA quien decida si resulta oportuno o no.

"Para Honda contamos con diversas ideas y deseamos dialogar con la FIA para saber si nuestras propuestas son aceptables. Así es como procederemos, consultando siempre a la FIA en todo lo relacionado con la normativa", comentó.

El pasado 22 de enero se llevó a cabo una reunión entre la FIA y los equipos de F1, luego de que Mercedes despertara sospechas de aprovecharse de un resquicio en las reglas del motor. Fabricantes rivales de unidades de potencia, como Audi, Honda y Ferrari, consideran que Mercedes —y quizás incluso Red Bull Powertrains— están explotando una laguna en el índice de compresión.

Esta temporada, la relación se redujo de 18:1 a 16:1, aunque se mide cuando el motor está frío y apagado. Se cree que Mercedes y Red Bull han encontrado la forma de lograr que sus motores operen con una compresión mayor en pista y en condiciones de alta temperatura, lo que podría traducirse en una ventaja de 0,3 segundos y ha generado inquietud entre sus competidores.

¿Cuándo son los test de pretemporada de la F1 2026?

GPFans te presenta todo lo que debes saber de los test de pretemporada del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1 con Franco Colapinto, Sergio Pérez, Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Puede parecer que han pasado apenas cinco minutos desde que Lando Norris se coronó en Abu Dhabi, pero el actual campeón, Max Verstappen, junto a Lewis Hamilton y el resto de la plantilla, volverán a la pista en las pruebas de la F1 2026 este enero.

Con los lanzamientos de los nuevos monoplazas ya en marcha, la temporada comienza temprano gracias a las nuevas normativas que han cambiado el concepto de los coches, desde dimensiones reducidas hasta mayor potencia eléctrica.

Debido a estas modificaciones, se han programado tres sesiones de prueba distribuidas entre enero y febrero. La primera se desarrollará a puerta cerrada en el Circuito de Barcelona-Cataluña, seguida de dos jornadas en Bahréin el mes siguiente. Aunque ya se han mostrado los diseños de los equipos, la versión 2026 de los vehículos se finalizará al cierre de la pretemporada.

A continuación, te contamos las fechas, ubicaciones y todos los detalles claves de cada una de las pruebas previas a la temporada 2026.

