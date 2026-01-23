Fernando Alonso HUNDE A FERRARI en su crisis de 2026

Aston Martin y Fernando Alonso le han dado un golpe más a Ferrari en medio de la crisis que vive la Scuderia.

Mediante un comunicado oficial compartido en redes sociales, la escudería del bicampeón del mundo informó que ha firmado a uno de los patrocinadores que solía estar asociado con el cuadro de Maranello.

Esto fue lo reportado: "La marca premium de bebidas energéticas funcionales CELSIUS ha firmado una alianza global exclusiva de varios años con Aston Martin Aramco, nombrándola Socio del Equipo de Fórmula Uno de Aston Martin Aramco y Socio Global Oficial de Bebidas Energéticas del equipo.

"Esta alianza anunciada representa un nuevo y emocionante capítulo para CELSIUS, impulsando el impulso y redefiniendo la presencia de la marca en la Fórmula Uno. Al alinear a CELSIUS con uno de los equipos más dinámicos y ambiciosos del deporte, la colaboración con Aston Martin Aramco ilustra aún más el compromiso de la marca de impulsar el crecimiento, motivar a los aficionados y establecer el estándar de excelencia a nivel mundial.

"CELSIUS se asocia en un momento de enorme crecimiento global para la marca, aprovechando el impulso mundial de la Fórmula Uno y conectando con una nueva generación de aficionados, inspirando a la gente a VIVIR EN FORMA", aseguraron.

Relacionado: OFICIAL: Aston Martin confirma un RETIRO de la F1

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!