OFICIAL: Aston Martin confirma un RETIRO de la F1

Aston Martin ha decidido no renovar su contrato con la Fórmula 1 para el suministro de autos de seguridad de cara al campeonato 2026. Desde 2021, la marca británica compartía esta tarea con Mercedes, alternándose en cada fin de semana de carrera junto con el servicio de ambulancias.

Aston Martin aportaba su icónico Vantage –más tarde mejorado al Vantage S–, mientras que Mercedes proporcionaba a la F1 el Mercedes AMG GT Black Series. Sin embargo, a partir de 2026, únicamente Mercedes se encargará de esta labor, y Aston Martin se retirará de este papel.

En un comunicado oficial se aseguró: "El acuerdo de Aston Martin con la Fórmula 1 para proporcionar los autos oficiales de seguridad y ambulancia de la FIA concluye al finalizar la temporada 2025.

Tras haber reforzado el regreso de la marca a la F1, agradecemos la asociación y el éxito conseguido en esta función tan crucial durante los últimos cinco años." Aunque no se ha revelado el motivo exacto de esta decisión, cabe recordar que el contrato vigente finalizaba al término de 2025.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

