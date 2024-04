¡Alonso confirma ASIENTO fuera de F1!

Fernando Alonso, piloto de Aston Martin, confirmó el asiento que probará cuando se retire de la Fórmula 1.

En entrevista con Formu1a.uno tras renovar su contrato con el equipo de Silverstone, el corredor español dijo lo siguiente: "Por el momento, solo tengo la Fórmula 1 en la cabeza.

"Creo que puedo decir que definitivamente probaré algunos coches diferentes, y Aston Martin tiene, por ejemplo, el Valkyrie, que correrá en Le Mans. Por lo tanto, será algo que tal vez haga tanto al volante como no.

"Me encantaría ver a Aston ganar en cualquier categoría. Esto ayudaría mucho a la marca de la que me siento parte, no solo de la parte de la Fórmula 1, sino de todo. Quiero lo mejor para esta marca", señaló.

El español ya había advertido hace unos meses de su intención de regresar a la legendaria carrera de resistencia. Recordar que Fernando ya ganó esa competencia durante su pausa de la F1 antes de 2021.

Relacionado: ¡Alonso FIRMA su nuevo contrato!

¿Cuándo debutó Fernando Alonso?

Alonso debutó con Minardi en 2001, antes de pasar a Renault, donde se convirtió en el ganador más joven de un Gran Premio en 2003, aunque este récord lo batió Max Verstappen en 2016.

Fernando ganó dos títulos mundiales con la escudería francesa en 2005 y 2006. Luego logró muchos éxitos con Ferrari de 2010 a 2014. Honda regresó a la Fórmula 1 y se convirtió en proveedor de motores de McLaren a partir de 2015. Alonso se pasó a McLaren, pero no valió la pena. La unidad de potencia Honda tenía relativamente poca potencia y era increíblemente poco confiable.

Después de cuatro temporadas decepcionantes, el español decidió retirarse de la Fórmula 1. Ganó las 24 horas de Daytona y Le Mans, y se proclamó campeón del mundo del FIA WEC con Toyota. También se centró en las 500 Millas de Indianápolis.

El asturiano regresó a la Fórmula 1 en 2021 y tras dos temporadas con Alpine logró ocho podios con Aston Martin en 2023.