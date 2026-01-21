Los rumores de Max Verstappen con Aston Martin, equipo de Fernando Alonso, siguen creciendo en medio de la incertidumbre sobre su futuro.

Jock Clear opina que la llegada de Adrian Newey a Aston Martin no será, por sí sola, el factor decisivo para que Max Verstappen abandone Red Bull Racing, aunque tampoco se puede descartar por completo, según el exingeniero de rendimiento de Ferrari.

"Aston Martin tiene ambición, pero no creo que sea suficiente que Max Verstappen se una a ellos solo porque Adrian Newey esté a cargo del diseño del coche", comenta Clear a CasinoHawks.

"A lo largo de los años, muchos ingenieros y pilotos han cambiado de equipo, lo que demuestra que el éxito depende de una sólida infraestructura y soporte, y no únicamente de un individuo."

"El tiempo lo dirá. Quizás el cambio dependa de una persona, y tal vez Adrian, al incorporarse a Aston Martin, sea ese factor determinante. O puede que se requiera la suma de varios elementos, como la incorporación de Max.

"Ver a Verstappen en Aston Martin sería fascinante, pero de momento aún queda por verse. La situación podría cambiar radicalmente en un año", comentó.

La temporada pasada se habló por primera vez desde su debut en 2016 de una posible salida de Verstappen de Red Bull. El piloto holandés sostuvo conversaciones con Toto Wolff, el jefe de Mercedes, en medio de tensiones internas y un rendimiento que dejó que desear.

Finalmente, Verstappen decidió quedarse otro año, posiblemente para evaluar cómo se posicionan los equipos en este nuevo capítulo de la competición. Además de los vínculos con Mercedes, se ha relacionado frecuentemente a Verstappen con Aston Martin.

El propietario Lawrence Stroll ha dejado en claro en varias ocasiones su interés por el neerlandés. Por otro lado, Aston Martin cuenta ahora con Honda como proveedor de motores y ha sumado a Adrian Newey, dos nombres que han dejado huella en la Fórmula 1 y con los que Verstappen ha cosechado grandes éxitos.

¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?

Aston Martin anunció oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.

El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.

El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.

Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir de finales de 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.

Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.

