OFICIAL: Sale a la luz el ARMA de Fernando Alonso para pelear el título 2026
Aston Martin presentó el arma con el que Fernando Alonso peleará el Mundial 2026 de la Fórmula 1.
Mediante un evento público, Honda mostró al mundo la unidad de potencia que llevará el monoplaza del bicampeón del mundo en el próximo Campeonato del Mundo.
Tras dominar la F1 con Red Bull en la era pasada, hay muchas expectativas sobre hasta dónde podría llegar Aston Martin con el motor japonés. Teniendo en sus filas a uno de los mejores pilotos de la parrilla, algunos creer que Fernando podría dar la sorpresa.
Todavía resta la presentación del monoplaza y el diseño, que se espera en los próximos días, previo a los test de pretemporada.
¿Cuál motor usará cada equipo de la F1 2026?
La máxima categoría del automovilismo es una competencia de pilotos, pero también de ingeniería, tecnología y desarrollo industrial llevado a la máxima potencia con el impulso de millones de dólares.
Sin embargo, existen algunas diferencias importantes entre los equipos por estructura, empresas detrás de ellos o legado dentro del automovilismo en otras categorías.
Por lo tanto, escuderías más pequeñas como Cadillac con Ferrari, Haas o Williams con Mercedes, recurren a otras escuderías para compartir el motor, caja de cambios y otras piezas bajo directivas muy estrictas de la FIA.
GPFans te presenta la lista con la información del motor que usarán los monoplazas de la parrilla del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.
|Fabricante de motor
|Equipos
|Mercedes
|Mercedes, McLaren, Williams, Alpine
|Ferrari
|Ferrari, Haas, Cadillac
|RBPT Ford
|Red Bull, Racing Bulls
|Honda
|Aston Martin
|Audi
|Audi
