close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Fernando Alonso, Aston Martin, Australia, 2025

¡NO vas a creer lo que dicen EXPERTOS sobre el Aston Martin 2026 de Fernando Alonso!

¡NO vas a creer lo que dicen EXPERTOS sobre el Aston Martin 2026 de Fernando Alonso!

Aloisio Hernández
Fernando Alonso, Aston Martin, Australia, 2025

Expertos han revelado qué le espera a Fernando Alonso y Aston Martin para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Jake Humphrey, periodista y comunicador de la máxima categoría, dejó un revelador pronóstico sobre el rendimiento del bicampeón del mundo en el siguiente campeonato.

Esto fue lo que dijo en el High Performance Podcast: "Alguien [de Aston Martin] me dijo que los datos que están saliendo del túnel de viento son INCREÍBLES. Mi apuesta es que Fernando Alonso será Campeón del Mundo", comentó.

Relacionado: Revelan la MAYOR AMENAZA para Fernando Alonso y Aston Martin en 2026

¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?

Aston Martin anunció oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.

El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.

El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.

Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir de finales de 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.

Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

2273 votos

Relacionado

Fernando Alonso Aston Martin

Últimas Noticias

OFICIAL: Ferrari anuncia CAMBIOS para Lewis Hamilton en 2026
Ferrari

OFICIAL: Ferrari anuncia CAMBIOS para Lewis Hamilton en 2026

  • 3 hours ago
CONFIRMADO: Ferrari está en CRISIS y Checo Pérez debería preocuparse
Cadillac

CONFIRMADO: Ferrari está en CRISIS y Checo Pérez debería preocuparse

  • hace 43 minutos
ÚLTIMA HORA: Checo Pérez HACE HISTORIA con Cadillac
Cadillac

ÚLTIMA HORA: Checo Pérez HACE HISTORIA con Cadillac

  • Hoy 18:00
¡Checo Pérez se ACERCA a Mercedes gracias a Cadillac!
Cadillac

¡Checo Pérez se ACERCA a Mercedes gracias a Cadillac!

  • 1 hour ago
¡NO vas a creer lo que dicen EXPERTOS sobre el Aston Martin 2026 de Fernando Alonso!
Aston Martin

¡NO vas a creer lo que dicen EXPERTOS sobre el Aston Martin 2026 de Fernando Alonso!

  • 2 hours ago
URGENTE: Franco Colapinto, entre los FAVORITOS para 2026
Alpine

URGENTE: Franco Colapinto, entre los FAVORITOS para 2026

  • 2 hours ago
MÃ¡s noticias

Más leído

Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin
7.500+ views

Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin

  • 3 enero
 Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso
4.000+ views

Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso

  • 3 enero
 ¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes
2.500+ views

¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes

  • 5 enero
 Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher
2.500+ views

Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher

  • 7 enero
 Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para Franco Colapinto y Alpine
2.500+ views

Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para Franco Colapinto y Alpine

  • 7 enero
 ¡Alonso REGRESA a Ferrari!
2.500+ views

¡Alonso REGRESA a Ferrari!

  • 5 enero

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x