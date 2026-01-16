Expertos han revelado qué le espera a Fernando Alonso y Aston Martin para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Jake Humphrey, periodista y comunicador de la máxima categoría, dejó un revelador pronóstico sobre el rendimiento del bicampeón del mundo en el siguiente campeonato.

Esto fue lo que dijo en el High Performance Podcast: "Alguien [de Aston Martin] me dijo que los datos que están saliendo del túnel de viento son INCREÍBLES. Mi apuesta es que Fernando Alonso será Campeón del Mundo", comentó.

¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?

Aston Martin anunció oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.

El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.

El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.

Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir de finales de 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.

Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.

