La salida de Gianpiero Lambiase da una gran pista sobre el futuro de Max Verstappen en la F1

La noticia de que Gianpiero Lambiase deja Red Bull ofrece una gran pista sobre el futuro del tetracampeón del mundo Max Verstappen.

Habiendo sido ingeniero de carrera de Verstappen desde 2016 y jefe de carreras de Red Bull desde 2024, se espera que Lambiase deje el equipo y se traslade a McLaren.

Aunque no se ha dado una fecha exacta sobre su partida, algunos informes sugieren que el cambio tendrá lugar a principios de 2028, a menos que se llegue a un acuerdo entre McLaren o Red Bull para una fecha anterior.

El artículo sigue tras el video

En cuanto a su papel en McLaren, Lambiase supuestamente apoyará al actual director del equipo, Andrea Stella, y le quitará algunas de las responsabilidades en pista al italiano.

Sin embargo, una entrevista de Lambiase de 2023 ha resurgido recientemente y ha dado motivos para pensar que su salida podría estar programada para coincidir con la del propio Verstappen.

LEER MÁS: El ingeniero de carrera de F1 de Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, deja Red Bull para unirse a sus rivales

¿Significa la salida de Lambiase que Verstappen también se va?

No es ningún secreto que Verstappen se opone a los nuevos coches y regulaciones de 2026, considerándolos 'antideportivos', y se dice que está 'considerando seriamente' la retirada.

Un aficionado en redes sociales volvió a compartir una entrevista de Lambiase con la publicación holandesa De Telegraaf, realizada en 2023, que, dadas las noticias recientes, ha ofrecido una gran pista sobre cómo será el futuro de Verstappen.

Lambiase dijo: "El día que Max y yo dejemos de trabajar juntos en esta configuración será el día en que esté dispuesto a asumir un nuevo desafío.

"No creo que fuera justo para otro piloto si intentáramos replicar lo que he estado haciendo con Max desde mayo de 2016.

"Veo esto como algo increíblemente especial y no creo que algo así vuelva a suceder. Así que espero que definitivamente continuemos sobre esta base hasta al menos 2028 [cuando expira el contrato de Verstappen]. A menos que él o el equipo decidan lo contrario, por supuesto."

Cuando estas citas fueron compartidas en X, un aficionado escribió en los comentarios: "Retiro de Max confirmado." Otro añadió: "Sí, Max se ha ido."

Ni McLaren ni Red Bull han comentado sobre los informes de que Lambiase dejará Red Bull para unirse a McLaren. Tampoco ha habido ningún anuncio oficial de que el propio Verstappen deje Red Bull.

LEER MÁS: Verstappen está haciendo una carrera 'extraña' de 24 horas fuera de la F1

Relacionado