El jefe de Red Bull afirma que Yuki Tsunoda merece un asiento a tiempo completo en la F1

El director del equipo Red Bull, Laurent Mekies, cree que Yuki Tsunoda merece una nueva oportunidad para asegurar un asiento de carrera a tiempo completo en la F1.

La temporada pasada, el piloto japonés fue despedido en favor del impresionante novato Isack Hadjar, y fue relegado al papel de piloto de pruebas y reserva; pero Mekies está convencido de que Tsunoda todavía tiene lo necesario para volver a la parrilla.

Tsunoda soportó una temporada desafiante, sin poder cumplir con las altas expectativas puestas en él después de reemplazar a Liam Lawson en el Gran Premio de Japón de 2025.

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A lo largo de la temporada 2025, Tsunoda solo logró sumar 33 puntos en el campeonato y terminó 17º en la clasificación, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen acumuló 421 puntos y por poco no consiguió el título mundial.

Los entonces pilotos de Racing Bulls, Lawson y Hadjar, superaron a Tsunoda el año pasado, con Lawson y Hadjar terminando con 38 y 51 puntos en el campeonato respectivamente.

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Mekies elogia al expiloto

Incluso en su rol actual como reserva, Tsunoda es una presencia constante en el paddock, ganando elogios por su sólida ética de trabajo, especialmente del jefe de Red Bull, Mekies.

En un episodio reciente del podcast Beyond the Grid, Mekies elogió al piloto japonés por su compromiso con el equipo.

Dijo: "Yuki se está destacando no solo como piloto de reserva, sino también como nuestro experto en simulador. Es fantástico tener a alguien con una experiencia tan actualizada y práctica con el coche. Naturalmente, esperamos que pronto tenga otra oportunidad de competir. Los pilotos están hechos para competir, después de todo."

Las declaraciones de Mekies llegan en un momento difícil para Red Bull, no solo con su coche, sino también en lo que respecta al futuro de Verstappen. Los informes afirman que está 'considerando seriamente' la retirada en medio de una serie de entrevistas criticando los coches y las regulaciones de 2026.

El propio RB22 está lidiando con problemas de equilibrio y el equipo se encuentra en un decepcionante sexto lugar en el campeonato de constructores de F1 después de solo tres carreras (eso es detrás de Haas), logrando solo 16 puntos.

Reconociendo los desafíos futuros, el director del equipo señaló que el asiento junto a Verstappen ha sido históricamente una de las posiciones más difíciles de ocupar. Explicó que el equipo está monitoreando de cerca el rendimiento de su segundo coche y aprendiendo de experiencias pasadas.

"Sabemos que nuestro segundo coche no siempre ha dado buenos resultados. Cada día, nos esforzamos por mejorar, y Yuki ha demostrado que es increíblemente rápido. Así que, esperemos que tenga otra oportunidad más pronto que tarde", continuó Mekies.

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