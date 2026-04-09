La FIA anuncia carreras de reemplazo tras las cancelaciones de los GP de Baréin y Arabia Saudita

Una serie de apoyo de la F1 albergará rondas adicionales tras las cancelaciones de carreras en abril

La FIA ha anunciado dos carreras de reemplazo para la serie de apoyo de la F1, la Fórmula 2, tras la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita.

Aunque la mala noticia para los aficionados de la F1 es que la categoría reina del automovilismo solo tendrá 22 carreras este año, el campeonato de F2, que ayuda a preparar a las estrellas de las carreras para la F1, recibirá dos rondas adicionales para compensar.

Hasta ahora, solo se ha disputado una ronda de la temporada 2026 de F2 en Melbourne, y se esperaba que la serie regresara en Baréin y Arabia Saudita. Sin embargo, debido al conflicto en curso en Oriente Medio, estos dos eventos fueron cancelados, al igual que cualquier serie de apoyo que corriera en la región.

El artículo sigue tras el video

Ahora se ha anunciado que la F2 regresará para los Grandes Premios de Miami y Canadá, habiendo sido originalmente excluida del calendario.

Esta es la primera vez que la F2 corre en Norteamérica y los jóvenes pilotos probarán el Autódromo Internacional de Miami del 1 al 3 de mayo y el Circuito Gilles Villeneuve del 22 al 24 de mayo, actuando ahora como la segunda y tercera rondas respectivamente.

Esto significa que un calendario de series de apoyo repleto espera a los aficionados en Montreal, con la F1 Academy también en la programación de ese fin de semana.

La serie de carreras exclusivamente femenina estaba originalmente programada para correr en Yeda en abril, pero para compensar, la FIA ha introducido un formato de fin de semana de tres carreras para las rondas de Montreal y Austin.

El presidente de la FIA reacciona

Hablando sobre las cancelaciones de carreras y los cambios posteriores en el calendario de la F2, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, dijo: "Tras los cambios necesarios en el calendario al inicio de la temporada, la adición de estas nuevas rondas asegura que el Campeonato de Fórmula 2 de la FIA se mantenga fuerte y equilibrado, y capaz de cumplir con nuestros equipos, pilotos y aficionados.

"Llevar el campeonato a Norteamérica a través de Miami y Montreal por primera vez marca un paso importante en su continuo crecimiento global, fortaleciendo el camino junto a la Fórmula 1 y conectando con nuevas audiencias. Agradezco a todos los que trabajaron incansablemente para hacer posibles estas rondas.

"Nuestros pensamientos permanecen con todos los afectados por los eventos en curso en Oriente Medio y seguimos esperando un rápido retorno a la estabilidad. Esperamos correr en Baréin y Arabia Saudita muy pronto."

Después de la primera ronda en Melbourne, Nikola Tsolov lidera la clasificación de pilotos de F2 de 2026 con 25 puntos, siete más que su rival más cercano, Rafael Camara, en segundo lugar.

LEER MÁS: La salida de Gianpiero Lambiase da una gran pista sobre el futuro de Max Verstappen en la F1

Relacionado