Revelan la MAYOR AMENAZA para Fernando Alonso y Aston Martin en 2026

Han señalado cuál será la mayor amenaza para Fernando Alonso y Aston Martin en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Los ex pilotos de Fórmula 1, Damon Hill y Johnny Herbert, ya han señalado a sus "caballos negros" para la temporada 2026. Hill y Herbert esperan que las verdaderas sorpresas provengan de otros rincones.

"Creo que optaré por Mercedes. Considero que Antonelli aún debe trabajar en su consistencia, que es su mayor debilidad en este momento. George ha realizado un trabajo excepcional para ellos. Estoy convencido de que competirán por victorias e incluso por el campeonato. Mi voto es para George", afirma Herbert en el podcast Stay on Track.

Damon Hill se muestra de acuerdo: "¡Vaya, me acabas de robar mi respuesta! Durante tanto tiempo hablamos de las opciones tradicionales y, sinceramente, tengo mis reservas sobre Red Bull.

"En mi opinión, el verdadero caballo negro es George Russell, quien brilló de forma constante durante toda la temporada a bordo de un monoplaza que no era habitual ganador. Sin duda, tienen todas las de ganar", apuntaron.

Relacionado: La prueba DEFINITIVA de que Fernando Alonso es MEJOR que Lewis Hamilton

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado