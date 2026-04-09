El ingeniero de carrera de Max Verstappen en F1, Gianpiero Lambiase, deja Red Bull para unirse a sus rivales

Se espera que Lambiase se traslade a un equipo rival de F1

El ingeniero de carrera de F1 de Max Verstappen desde hace mucho tiempo, Gianpiero 'GP' Lambiase, dejará Red Bull para unirse al equipo rival McLaren.

Este sorprendente movimiento se suma a una larga lista de salidas clave del equipo de Milton Keynes en los últimos dos años, destacando entre otros a Christian Horner, Adrian Newey, Helmut Marko y Jonathan Wheatley.

Lambiase, londinense de 45 años, que se unió a Red Bull en 2015 para ser el ingeniero de carrera de Daniil Kvyat, ha trabajado con Verstappen desde 2016 y le ayudó a conseguir cuatro títulos mundiales entre 2021 y 2024.

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Además de sus funciones como ingeniero de carrera y voz de radio del equipo para el campeón, Lambiase también fue ascendido a jefe de carreras en Red Bull en 2024, cumpliendo estas funciones mientras permanecía en el muro de boxes.

Lambiase se prepara para un rol senior en McLaren

Se entiende que Lambiase dejará Red Bull para asumir un rol senior en McLaren en los próximos dos años, pero la fecha exacta de su llegada es desconocida ya que permanece bajo contrato con Red Bull.

El año 2028 ha sido dado como la fecha más tardía en que Lambiase se unirá al equipo con sede en Woking, mientras que algunos informan que ya hay un acuerdo para que se una a McLaren cuando su contrato actual con Red Bull termine el próximo año.

También se ha sugerido que el rol de Lambiase en McLaren será apoyar y trabajar junto al actual director del equipo Andrea Stella, quitándole algunas de las responsabilidades del fin de semana de carrera al italiano.

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¿Qué significa la salida de Lambiase para Max Verstappen?

Los informes siguen a un tumultuoso inicio de tres rondas para el equipo Red Bull en dificultades, junto con un Verstappen muy disgustado con los coches de 2026, quien, según se informa, está 'considerando seriamente' la retirada.

Un traslado a McLaren vería a Lambiase reunirse con antiguos colegas de Red Bull, Will Courtenay y Rob Marshall, quienes también se fueron al equipo papaya.

Más que ser solo otra salida para Red Bull, la partida de Lambiase tendrá enormes repercusiones en el lado del garaje de Verstappen.

Verstappen ha hablado a menudo sobre su respeto y vínculo con su ingeniero de carrera y se mantuvo solidario con Lambiase durante un difícil 2025 en su vida personal, refiriéndose a menudo a su colega como un 'amigo'.

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