Red Bull está en crisis en la F1, todos se van: Lambiase, Horner, Newey, Marko y más

La dirección de Red Bull ha sufrido una enorme agitación en las últimas dos temporadas, con figuras senior de la F1 abandonando el equipo, antes imponente, una tras otra. Gianpiero Lambiase es solo el último de una larga lista.

Primero fueron Adrian Newey y Jonathan Wheatley, buscando mayor jerarquía y un nuevo desafío en equipos rivales. Sus salidas fueron seguidas pronto por el despido de Christian Horner y la retirada de Helmut Marko. Red Bull apenas se parece ahora al equipo al que Max Verstappen se unió por primera vez hace una década.

Ahora, el hombre de confianza de Verstappen y su ingeniero de carrera, Gianpiero Lambiase, se espera que se una a McLaren y deje Red Bull por completo.

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No son solo estas salidas las que causan preocupación. Con las dificultades actuales del RB22, los rumores de la retirada de Verstappen y la salida de Ole Schack (citando un cambio en la 'atmósfera' del equipo como razón de su partida), una imagen más compleja comienza a formarse alrededor del equipo.

Ya sea un equipo en crisis o en transición, está claro que un nuevo Red Bull está emergiendo, desprovisto de las figuras que llamaron al equipo su hogar durante casi dos décadas.

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Las principales salidas de Red Bull

La primera salida importante de Red Bull tuvo lugar en 2023 con Rob Marshall dirigiéndose a McLaren. Newey, Wheatley y Will Courtenay siguieron su ejemplo en 2024, antes de que el director del equipo, Horner, fuera despedido en 2025. Aquí está la lista completa y cómo ocurrieron esas salidas:

Rob Marshall

En mayo de 2023, se anunció que el director de ingeniería Rob Marshall dejaría Red Bull para ir a McLaren después de 17 años con el equipo.

Marshall se unió a Red Bull por primera vez en 2006 como diseñador jefe del equipo y trabajó junto a Newey para diseñar sus coches ganadores de campeonatos.

Ahora trabaja para McLaren como su diseñador jefe tras su traslado oficial.

Adrian Newey

Tras un tumultuoso inicio de la temporada 2024 para el director del equipo Red Bull, Horner, se anunció entonces que Adrian Newey dejaría el equipo.

Newey supervisó el diseño de los coches de Red Bull desde que se unió en 2006, pero dejó el equipo para buscar 'nuevos desafíos'.

Estos nuevos desafíos llegaron en forma de Aston Martin, donde ahora no solo es su diseñador principal, sino también accionista y director del equipo.

Adrian Newey left Red Bull for Aston Martin

Jonathan Wheatley

Ni siquiera tres meses después de la salida de Newey, el director deportivo Jonathan Wheatley anunció que él también dejaría Red Bull para liderar el nuevo proyecto de Audi F1.

Después de 18 años en Red Bull, Wheatley asumió el rol de director de equipo en Sauber/Audi, solo para que el equipo anunciara su salida de Audi a solo dos rondas de la temporada 2026.

Will Courtenay

El exjefe de estrategia de Red Bull, Will Courtenay, anunció que se uniría a McLaren en septiembre de 2024.

Courtenay finalmente llegó a Woking en enero de 2026 como su director deportivo.

Several senior figures have left Red Bull

Christian Horner

A pesar de pasar los últimos 20 años en el puesto de director de equipo en Red Bull, Horner fue despedido en julio del año pasado.

Había sido un período difícil antes de su salida, con el jefe del equipo acusado (y posteriormente absuelto) de comportamiento inapropiado por una colega en 2024.

La caída en el rendimiento de Red Bull durante la temporada 2025 también ejerció presión sobre Horner, quien fue reemplazado por el exjefe de Racing Bulls, Laurent Mekies.

Horner, por ahora, no tiene forma de regresar al paddock de la F1, aunque Alpine es ampliamente señalado como el equipo que fichará al exdirector de Red Bull.

Christian Horner was sacked by Red Bull in July 2025

Helmut Marko

Otra salida impactante llegó a finales de 2025, cuando se anunció que el asesor Helmut Marko dejaría el equipo.

Marko pasó más de 20 años en Red Bull como asesor y fue responsable de su programa de jóvenes pilotos. El austriaco ayudó a introducir talentos jóvenes como Sebastian Vettel y Verstappen, y este último se refirió a Marko como un 'segundo padre'.

Según el CEO de Red Bull, Oliver Mintzlaff, Marko se acercó a él y le expresó su deseo de finalizar su rol como asesor de automovilismo a finales de año.

Ole Schack

Otro miembro del equipo Red Bull que ha estado con ellos desde el primer día fue el mecánico danés Ole Schack.

Se informó a principios de este mes que el mecánico de la parte delantera de Verstappen dejaría el equipo, a pesar de haber asistido a cada Gran Premio con Red Bull desde 2005.

La 'atmósfera' en Red Bull ha sido citada como la razón de su partida.

Gianpiero Lambiase

Ingeniero de carrera de Verstappen desde que se unió al equipo en 2016, GP fue nombrado recientemente jefe de carreras junto con sus funciones de ingeniero de carrera.

Ahora se entiende que se unirá a McLaren para asistir al director del equipo Andrea Stella en su rol en la escudería de Woking.

¿Será Max Verstappen el próximo en dejar Red Bull?

Con tal cantidad de salidas de alto perfil, debilitando gradualmente una estructura de apoyo que permitió a Verstappen ganar cuatro títulos mundiales consecutivos, surge la pregunta: ¿Será Max el siguiente?

Cualquier posible salida de Verstappen podría tener menos que ver con los cambios en Red Bull y más con los coches de 2026. Descritos por el holandés como 'anti-carreras', se ha informado que Verstappen está 'considerando seriamente' la retirada de la F1.

La repentina salida de Lambiase también ha llevado a algunos a asumir que esto se debe a que la propia salida de Verstappen de Red Bull y la F1 es inminente.

Red Bull no ha comentado sobre los informes de que Lambiase dejará el equipo, ni Verstappen ha anunciado una salida oficial de la F1.

También existe la posibilidad de que Verstappen simplemente deje Red Bull pero permanezca en la F1 con un equipo diferente. Según los informes, tiene una cláusula de salida en su contrato actual que se activaría si está fuera de los dos primeros en la clasificación del campeonato para el momento del parón de verano. Actualmente el holandés es noveno.

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Escrito por Sheona Mountford - F1 Journalist Sheona Mountford is a motorsport journalist specialising in F1. As a writer and contributor, she covers a wide range of motorsport series from F1 to F1 Academy, responsible for breaking news, live race coverage and in depth analysis of the sport and the culture around it. Ver biografía completa

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