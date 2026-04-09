La superestrella española nunca ha tenido un papel al volante como este

El campeón de F1 Fernando Alonso ha conducido muchos grandes coches a lo largo de los años, pero nada como esto, ¿qué tal el Papamóvil?

La superestrella de Aston Martin, de 44 años, vuelve a ser vinculada con la conducción para el Santo Padre este año, cuando León XIV realice su esperada visita a España, la tierra natal de Fernando.

El Papa tiene previsto llegar a España el 6 de junio y permanecerá en el país hasta el 12 de junio. La semana entre el Gran Premio de Mónaco y el Gran Premio de Barcelona-Catalunya. ¿Un momento ideal para que el bicampeón del mundo se suba al sagrado asiento del conductor?

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El coordinador Yago de la Cierva afirma que la posibilidad de que Alonso se ponga al volante es de nuevo una opción, y también reveló que ya lo intentó una vez antes.

La última vez que se propuso a Alonso como conductor del Papamóvil fue en 2011, cuando el entonces Papa Benedicto XVI visitó España. Dice que la solicitud recibió una respuesta fría de los funcionarios del Vaticano.

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'Indignación' del Vaticano por el plan del Papamóvil de Alonso

Según Marca, dijo a Radio La Canaria: "En aquella reunión de 2011, preguntamos específicamente si Fernando Alonso podía conducir el Papamóvil. Se indignaron. Nos dijeron: '¡Absolutamente no!'"

De la Cierva añadió: "Defendí esa idea, dije: 'Creo que sabe conducir, creo que el Papa no está en peligro'."

Aunque las protestas, el plan de Alonso no recibió luz verde, ya que los funcionarios del Vaticano insistieron en que un agente de la policía nacional debía ser el conductor.

¿Fernando al volante en 2026 para el Santo Padre?

Sin embargo, 15 años después, se avecina otra visita Papal a España, y Alonso al volante es de nuevo una posibilidad.

De la Cierva admitió: “Yago de la Cierva compartió que, en anticipación a la visita del Papa León XIV a España, "vamos a intentar muchas cosas porque... le da sabor a la visita y tiene mucho sentido. La visita del Papa tiene grandes secciones, que el Santo Padre tiene que decidir, pero dentro de esas secciones habrá sorpresas."

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