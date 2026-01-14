Ha salido una prueba que puede acabar con el debate de quién es el mejor entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton.

Johnny Herbert, ex piloto de F1, dijo lo siguiente durante su participación en el podcast Stay On Track de The Race: "Si les dieran a Alonso y Hamilton un buen coche, apostaría mi dinero, lamentablemente, a que Alonso es el que gana el mundial.

"El año pasado nunca vi que Hamilton pudiese exprimir algo extra de un mal coche, como sí hace Fernando", aseguró. Recordar que el siete veces campeón del mundo pasó una terrible primera temporada con Ferrari.

Por otro lado, quedó en el consenso general que Alonso consiguió resultados mucho mejores en comparación a los que merecía el rendimiento del AMR25. Los datos señalaban que era un auto para estar en el fondo de la parrilla, pero Fernando lo llevó más arriba. Algo que, lamentablemente, no consiguió Hamilton con el SF-25.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

